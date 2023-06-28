河畔花園242呎兩房戶四年蝕75萬　夠畀星凱．堤岸同呎數單位首期

一手盤貼市價出售，令部分二手業主寧願擴闊議價空間止賺離場。沙田河畔花園中層兩房戶新近以428萬元易手，原業主持貨4年，帳面蝕52萬離場，單位期內貶值一成。



美聯物業分行首席聯席區域經理鄧嘉瑋表示，是次成交單位為沙田河畔花園A座中層8室，實用面積約242平方呎，屬兩房間隔，折合呎價約17,686元。

單位早於2022年開始放盤，起初叫價510萬元，最近叫價430萬元，經議價後略減至428萬元易手，累減82萬元，屬貼市價沽貨。至於新買家因見單位屬大型屋苑群，價格於沙田區相對相宜，於是入市自住。

沙田河畔花園。（資料圖片）

單位估價高位回落16%

翻查網上估價資料顯示，目前單位估價範圍約396萬元至440萬元，是次成交處於估價範圍內。另參考原業主2019年買樓時估價470萬元，單位估價最高見2018年8月的510萬元。若以是次成交價作計算，單位估價高位回落16%。

原業主持貨4年 單位貶值一成 實蝕75萬

據悉，原業主於2019年以480萬元買入上述單位自住，持貨4年，是次轉手帳面蝕52萬元，單位期內貶值一成。如計及當時買樓的稅項約14.4萬元，以及買賣交易佣金約9.08萬元，料實際蝕75.48萬元。

以火炭新盤星凱．堤岸最新價單1座5樓C單位為例，單位價單售價588萬元，實用面積為228平方呎，以9成按揭作計算，首期只需58.8萬元。換言之，蝕幅不單夠畀同區新樓呎數相若單位的首期，還餘下16萬元「有找」。