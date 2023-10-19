財務公司據報以物業估值跌為由　要求業主補差價擬變相call loan

樓價下跌，有報道指出有個別屋苑業主因單位估值下滑，遭到提供按揭的財務公司要求償還欠款（call loan）。



《經濟日報》引述市場消息指出，屯門滿名山業主數年前以2,700萬元購入1個4房單位，獲財務公司按樓價6成提供按揭。首3年免息至1厘，至第4年時按息增至最優惠利率（P）。業主在息口上升情況下仍繼續償還按揭，惟財務公司指出基於物業估值降至2,500萬元，所以要求業主補回200萬元差額，或以將按息增至10厘息，才會繼續提供，業主變相被call loan。業主只能轉向銀行尋求借貸。

屯門滿名山。

被要求補回200萬差額或以10厘息供款

報道又指出何文田皓畋1個2房單位，業主早年以1,000萬元買入，當時獲財務公司提供8成﹑約800萬元按揭。財務公司以物業估值下降為由，要求業主補回200萬元差額，否則以10厘息供款，業主須透過籌措款項以處理問題。值得注意業主早年獲得8成按揭，較難從銀行獲得轉按。

報道引述前線代理指出，近月銀主盤數目增加，目前銀主盤數目為277伙，為2009年3月以來最多，當中31%由財務公司提供借貸。由於樓價回落財務公司在樓按市場態度變得保守，既有促銷手上的銀主盤，亦有個別財務公司離開樓按市場，預料call loan情況或會增加。