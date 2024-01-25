美聯：去年首11個月私樓落成量按年大減逾3成　支持租金向上

去年11月份私人住宅落成量錄3,238伙，較10月480伙按月大幅回升約5.7倍，創22個月新高。美聯指，雖然11月落成量按月大升，但若以去年首11個月合計亦只有13,808伙，比起2022年同期20,108伙大幅減少約31.3%。與差估署預測去年全年19,953伙亦只佔約69%，與全年目標仍有逾6,100伙的差距，料去年全年落成量將難達標。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於住宅項目落成（獲批入伙紙）後，一般要稍後才獲發滿意紙，屆時業主正式收樓，因此隨著去年落成量減少，相信今年實際收樓的單位亦會減少，這意味著其中的出租盤數目會因此下降。更重要的是，落成量減少，空置量亦有機會相應回落，而去年有數以萬計的人才獲批來港，但預計今年將是他們居港的高峰期，在「租盤減、需求增」下，相信會繼續支持今年租金向上。

↓每月私人住宅落成量↓

每月私人住宅落成量。

值得留意，去年首11個月落成單位中，近半單位已售出。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料，截至今年1月21日為止，去年首11個月落成的13,808個單位中，約6,625個單位已售出，售出率佔約48%。

若以3區劃分，去年首11個月九龍區（包括將軍澳及西貢）落成量最多，期內共有7,273個私人住宅單位落成，惟當中僅售出約2,261伙，售出率約31.1%，比率為3區最少；至於供應罕有的港島區，去年首11個月只有831個單位落成，當中售出約405伙，售出率約48.7%。

新界區方面，去年首11個月共有5,704個私人住宅單位落成，而當中售出單位約3,959個，售出率約69.4%。新界區售出量與售出率均為3區最高，相信與該區項目一般以較吸引價推售有關。

↓2023年首11個月各區私人住宅落成量及其售出率↓