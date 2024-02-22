恒地巴域街新盤Belgravia Place涉千伙　明上第一期樓書、價單

恒地（0012）今日（22日）公布旗下長沙灣巴域街項目最新部署，同日正式命名為Belgravia Place。項目全盤約1,000伙，分兩期發展，將率先推出項目第一期714伙。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目受頗多客人查詢，故加快推盤速度，最快明日上載項目第一期樓書以及首張價單，同日亦會開放示範單位，周末開始認購登記。他又表示，由於項目處於的社區主要以年輕人為主，考慮到種種因素，首張價單會主要以一房及兩房單位為主。

Belgravia Place以「Unleash Your Slashes」為主題，靈感沿於以符號 - Slash，一個近年廣受熱議的流行語。而Belgravia Place作為一個都會地標，種種與Slash的多元文化互相呼應。

全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。