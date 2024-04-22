2024年第二個「龍年龍月龍日龍時」已出現！最後一個將於5月到臨

2024年第二個「龍年龍月龍時」就出現在4月22日的7時至9時。中國科學院紫金山天文台科普主管王科超表示，這是使用傳統干支和生肖紀法來標記年、月、日、時形成的有趣現象，今年會出現3次。



據《福建日報》報道，就在今天2024第二個「龍年龍月龍日龍時」來了。2024年為甲辰龍年，所謂「龍月、龍日、龍時」即為辰月、辰日、辰時，今年的龍月裡有3個龍日，因此將出現3個「龍年龍月龍日龍時」，四龍聚首，被人們認為是福氣的象徵。

分別出現在「4月10日、4月22日、5月4日」的7時至9時。

王科超表示，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸為十天干，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥為十二地支，它們排列成60個干支組合「甲子、乙丑……癸亥」，以此記錄年序與日序，如此循環往復。

他繼續說道，農曆至今仍沿用干支紀年、紀日，農曆年按干支紀法和生肖紀法命名，例如今年為甲辰龍年；農曆日按數序紀法和干支紀法命名，「現在的農曆以朔望月作為劃分月份的標準，用數字來定月序，但在2000多年前，古人已採用十二地支來標記月份，並以冬至節氣所在的農曆十一月為子月，十二月為丑月，正月為寅月…以此類推，並配合天干使用。」依照這種干支紀法，今年的正月十五也可稱為，甲辰年丙寅月戊午日。

他補充，古代用干支紀時，即將一晝夜分為十二時辰，以十二地支循環紀時。對應到一天的24小時，兩小時為一時辰，子時為23時至1時，丑時為1時至3時…亥時對應21時至23時，「故所謂龍月、龍日、龍時即為辰月、辰日、辰時。」

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