摸兩女乘客胸部免收車費　的士司機網上炫耀車CAM片終樂極生悲

重慶有的士司機向兩名女乘客提出以摸胸抵銷車費，但未被拒絕，他事後更在網上分享影片兼炫耀「摸胸抵車費」一事。



7月13日，網上傳出一段行車紀錄儀拍攝的影片，監控畫面時間為7月13日凌晨4時20分，畫面左上角顯示「重慶匯眾出租汽車」。

影片顯示，車內後座有兩位年輕女乘客，下車時兩人和司機招手，司機轉身並用手撫摸其中一位女乘客的胸部，之後又將手伸向另一位女乘客。兩名女乘客全程沒有反抗，雙方並未發生衝突，司機停手後，她們亦沒有表現出怒意。

影片顯示，兩位女乘客下車時兩人和司機招手。（影片截圖）

司機轉身並用手撫摸其中一位女乘客的胸部，之後又將手伸向另一位女乘客。（影片截圖）

司機轉身並用手撫摸其中一位女乘客的胸部，之後又將手伸向另一位女乘客。（影片截圖）

兩名女乘客全程沒有反抗，雙方並未發生衝突。（影片截圖）

司機事後在網上發布影片，並炫耀稱「晚上拉了兩個妹妹，車費都沒有收她們的，我直接摸她們胸，我和她們說摸一下胸就不收車費了」。

《瀟湘晨報》報道，7月15日，重慶匯眾出租車公司工作人員稱，公司已就事件報警處理，具體情況不便透露，涉事司機已被停職，車輛處於停運狀態，警方正在調查。

的士司機向兩名女乘客提出以摸胸抵銷車費，但未被對方拒絕。（影片截圖）

7月16日，重慶市公安局江北區分局發布警情通報。經查，7月13日凌晨4時許，的士司機裴某接載21歲的張某某及18歲的劉某某出行，雙方相談認識並互加微信。裴某談笑時觸摸張某某、劉某某二人胸部未被拒絕，並為博眼球，將行車紀錄儀的影片上傳網絡， 造成惡劣影響。目前，裴某已被依法行政拘留。