女子實名舉報老爺奶奶有近億不明財產　當局成立調查組核查

四川一名女子拍片實名舉報，在體制內工作的老爺和奶奶名下有巨額不明財產，超出正常收入水平，引發關注。對此，當地發改委表示高度重視，並已成立調查組進行核查。



四川一名女子拍片實名舉報，在體制內工作的老爺和奶奶名下有巨額不明財產。（網上圖）

近日，四川南充一名女子在社交平台發布影片，實名舉報稱其老爺、奶奶名下有巨額不明財產。她稱，老爺是南充市物價局價格監督檢查分局局長，奶奶是工商銀行南充分行計財處處長，兩人名下資產近億元人民幣，包含8套商舖、3套住宅，以及大量紅木傢私和收藏的字畫，超體制內正常收入水平。

事件隨即引發網民熱議：

「家庭矛盾有點嚴重。」

「堡壘往往都是從內部突破的。」

「事實證明，兒媳婦並不能算一家。」

「估計是張口要了什麽東西未果～然後就各種唇槍舌戰。」

「不知道在婚姻里受了多少委屈才舉報的，不然一般為了孩子就忍了。」

「大家都是自己人，自罰三杯算了。現在激昂的發言的群眾，一個人也不會記得這個事情的。」



南充市發展和改革委員會通報回應。（網上圖片）

對此，南充市發展和改革委員會周五（19日）發布情況通報，稱網傳「曾某實名舉報尹某光（我委原價格調控科科長，於2018年退休）、漆某華（中國工商銀行南充分行原計財處處長，於2004年退休）家庭財產與實際收入不符」情況，南充市發展和改革委員會高度重視，已聯合中國工商銀行南充分行成立調查組進行核查，下一步將根據核查情況依規依紀依法處置。