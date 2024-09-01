內地教授直播問政斥專員｢官威大｣　網民疑作秀本人回應：沒有綵排

內媒《頂端新聞》報道，近日，在湖北黃石市廣播電視台的直播問政節目中，華中科技大學教授陳鶴直斥當地鎮政府專員回應敷衍，官威很大。陳鶴在後續採訪中表示，直播節目沒有綵排，節目中評論是自己一貫的風格。



內地高校教授電視問政直斥官員耍官威。（電視節目截圖）

內地高校教授電視問政直斥官員耍官威。（電視節目截圖）

8月28日，在一檔電視問政節目中，居民就凍雨壓斷水泥存在安全隱患問題，多次通過12345市長熱線反映，始終未能解決。

當地市長熱線專員胡威回應稱，需要統一整改，等待處理，「那個線掛著，是不影響他日常生活的」。在節目中，該專員抱怨群眾心太急，只考慮自己的事情。

另一居民反映的門口渣土車拋灑問題，胡專員則回覆稱，對於沒超速沒超載的車輛沒辦法處理，「你只考慮自己，貨車司機怎麼掙錢。」

陳鶴則批評該名專員傲慢，「這位胡專員究竟是什麼級別，是多大的官，怎麼這麼大的官威，讓人覺得難以置信。」

公開資料顯示，陳鶴現任華中科技大學公共管理學院教授，研究公共經濟與財政學，行政法治，環境經濟與環境政策。

該段影片在網絡上流傳，有人讚賞這位教授敢於說真話：「批評得好，但是要有後續措施」「現在的大環境敢說真話的太少了，大多是空話及奉承話！」「都這樣的話電視還是有人看的」。

但也有人質疑其在作秀：「她把問政當成個人戲台了」「一個特權階層說另一個特權階層」「如果不是演戲，也就是對基層幹部這樣罷了」。

內地高校教授電視問政直斥官員耍官威。（電視節目截圖）

內地高校教授電視問政直斥官員耍官威。（電視節目截圖）

當事人回應：沒有綵排

據《頂端新聞》報道，陳鶴表示，電視問政是直播節目，事先沒有綵排，被問政的對象不會事先知道節目內容，只能在直播現場做出回應，而她會根據被問政官員的回應做出評論。

而陳鶴今次評論並非首次引發熱議，今年4月份，陳鶴就曾評論稱，各個部門像各路大神，在文件中「位列仙班」，看起來法力無邊，一到動真碰硬的環節就法力失靈。

據陳鶴介紹，節目組會刻意隔離評論員和被問政對象，她參加電視問政節目三年，沒有和被問政各局和鄉鎮領導有過直接接觸。