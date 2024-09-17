健身19年 天津79歲婆婆體態宛如少女 平時不吃藥被讚行路帶風
撰文：林芷瑩
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來自天津的79歲白婆婆，近日在社交平台上分享自己健身的影片，由於她健身動作標準，且精神飽滿、容光煥發，因此引起大批網民關注，不少人更稱讚道「健身不分年齡，奶奶散發著滿滿的正能量」，也有人表示要向她學習。
《瀟湘晨報》報道，白婆婆介紹，年輕時一直忙於工作，身體狀況差，50歲前已接受過3次手術。為了重拾健康，她在60歲時開始健身至今，「現在我79歲，（平時）一顆藥都不吃，人家都說我走路帶風，但我自己沒感覺」。
白婆婆逢周一到周五練習，每次上課1小時，但會提前1至1個半小時熱身，常練習的項目有普拉提、擼鐵、有氧、無氧運動等。對於一些高強度的健身項目，白婆婆稱「沒有壓力，得心應手」。
白婆婆表示，自己健身是為了健康，並非追求大塊腹肌，「我認為老年人之所以衰老，就是因為肌肉流失的快」。隨着年覆一年規律的健身，她的肌肉含量增加，體內脂肪減少，內臟脂肪也減少。
不少網民好奇白婆婆是如何在19年內堅持健身，對此白婆婆認為，健身是因為堅持才有效，而不是有效才堅持。
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