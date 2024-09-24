八旬婦領免費雞蛋被擠倒身亡　超市稱純屬意外　法院判擔30%賠償

去年9月，四川巴中市84歲楊老太在超市排隊領取免費雞蛋時，被人群向後推擠後倒地，最終搶救無效死亡，家屬將超市方起訴至法院。法院經過二審，判決老人自擔責七成，超市擔三成。



央視《今日說法》報道，2023年9月，巴中市某超市開展一項促銷活動，每天前100名顧客，憑當日任意金額的單據，可免費領取10個雞蛋。不少中老年人連日早上都守在超市門外，只為搶佔名額。

2023年9月5日，楊老太一大早便與數十名顧客在超市門外排隊，等早上8時超市開門營業。上午7時10分，工作人員開側門接貨時，有人卻誤以為超市提早開門，結果發生人群擁擠事件，楊老太被所站隊列前面的人群向後推擠仰面倒地，致頭部摔傷，經醫院搶救，於同月10日宣布臨床死亡。

涉案超市開展一項促銷活動，每天前100名顧客，憑當日任意金額單據，可免費領取10個雞蛋。（影片截圖）

楊老太在超市外排隊領取免費雞蛋時，被人群向後推擠後倒地，最終搶救無效死亡。（影片截圖）

楊老太家屬與超市未能就賠償責任協商一致，遂起訴至南江法院。超市負責人表示，楊老太受傷純屬意外，事故發生在開業前，且事發地為公眾場所，是個別人不文明的行為導致事故。負責人又稱，楊老太年齡大容易摔倒，根本不應該參加活動。超市沒有半點責任，還向家屬借出2萬元。

經審理查明，法院認為，楊老太雖在超市門外排隊，且在超市營業時間前，但群眾排隊的目的，是為了參加超市的促銷活動。故而，楊老太排隊的地點及時間符合常理，超市應當預料有此情形發生，並履行合理限度範圍內的安全保障義務。

超市負責人認為本次事件純屬意外，超市毋須擔責。（影片截圖）

楊老太的家屬認為，商家促銷一定要盡到安全保障義務，同時也提醒其他老人「不該湊的熱鬧千萬不要去湊」。（影片截圖）

與此同時，楊老太時年已滿84周歲，應當預見在擁擠的隊列中參與搶購可能存在的危險性，自身未盡到安全注意義務，故對損害結果的發生存在較大的責任。

最終，法院酌定楊老太死亡的經濟損失，由超市方承擔30%賠償責任，即94975.23元（人民幣，下同）和精神損害撫慰金5000元，合計99975.23元；家屬自負70%責任，即221608.87元。一審判決後，雙方均不服提起上訴，二審駁回，維持原判。