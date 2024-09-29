18歲中國男子在日本酒駕兼逆行釀慘劇　致一名51歲男子死亡

據日媒報道，當地時間29日，一名18歲的中國男子在日本埼玉縣川口市酒駕兼逆行，撞死一位51歲的男子，警方已將其拘捕，並正在調查事件的具體情況。



事發現場。（影片截圖X@kumidaisuki）

綜合日媒報道，事發於當地時間29日凌晨5點30分左右，在川口市的一個十字路口，一名中國男子駕駛車輛在單行道上逆行，進入十字路口後與正在行駛的私家車側面相撞，私家車上的51歲男子嚴重受傷，送醫後不治。附近居民描述稱：「我正在家裏睡覺，突然聽到一聲巨響，房子像地震一樣搖晃。」

事發路口。（影片截圖X@kumidaisuki）

警方表示，事故發生後，該名18歲肇事司機被檢測出酒精含量超標，被當場拘捕，他承認是自己逆行造成事故。該男子涉及危險駕駛致人死亡，警方正在詳細調查當時的情況。警方還稱，據信嫌疑人駕駛的車內還有另外兩人，但他們在事發後立即離開了現場。