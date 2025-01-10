大灣區的「菜籃子」　賀州供港蔬菜從田地到港人餐桌最快半天

1月5日至7日，在廣西賀州市委宣傳部邀請下，《香港01》出席2025年粵港澳大灣區主流媒體賀州行主題採訪活動，與另外14家來自大灣區的主流媒體一同了解賀州最新發展情況。



近年，賀州市高度重視大灣區「菜籃子」建設，也是全桂唯一實現蔬菜直接出口港澳的設區市，直供香港市場的蔬菜產量按年大增超過220%，業者表示，通過現代化運輸，當地蔬菜可實現「半天到達香港人的餐桌」。與此同時，賀州市致力推動產業升級、招商引資等，黃金珠寶、電子信息等產業亦蓬勃發展，其中，總投資62.1億元（人民幣．下同）的廣西黃金珠寶產業園，現時已有87家來自粵港澳大灣區的企業入駐，為全國同類招商效率最高的園區。



綠色農產品受青睞 到港人餐桌僅半日

賀州市位於桂、湘、粵三省區交界，毗鄰粵港澳大灣區，隨著全國鐵路實行新的列車運行圖，1月5日起，從香港西九龍站乘坐高鐵，只需兩小時多即可直達賀州，目前兩地已開通3趟直達往返班列。

賀州被譽為「百年菜鄉」，每年有七成蔬菜、六成水果和六成生豬走進大灣區市場。為發揮區位優勢，加快打造粵港澳大灣區重要戰略腹地先導區，當地積極建設粵港澳大灣區綠色農產品集散基地，2023年全市有粵港澳大灣區「菜籃子」基地52個、供港澳蔬菜備案基地20個。全市直供香港市場的蔬菜產量681.4噸，按年增長221.6%；金額395萬元，按年增長151.6%。

平桂區設施蔬菜產業核心示範區。（主辦方提供）

工人作業中。（主辦方提供）

平桂區華瑞農業科技有限公司辦公室主任連旖旎介紹，供港澳蔬菜的品質優良，通過現代化運輸，半天就可以從賀州到達香港市民的餐桌上。

2023年12月，賀州市供港澳蔬菜直通車在鐘山縣東融（供港）稻菜產業示範基地成功首發，賀州也成為廣西目前唯一一個可將蔬菜直接送達港澳的設區市。

鐘山縣東融（供港）稻菜產業示範基地。（主辦方提供）

工人正在整理供港蔬菜。（主辦方提供）

工人正在整理供港蔬菜。（主辦方提供）

鐘山縣東融（供港）稻菜產業示範基地規劃面積1.1萬畝，其中核心區面積2000畝。該縣供粵港澳果蔬年產量3萬噸，產值達逾1億元。鐘山縣公安鎮黨委副書記、鎮長廖銘笑稱，當地蔬菜在深圳、香港供不應求；現時，基地每日供港澳蔬菜發貨量將近150多件，每件均價達到120元。

就香港人普遍關注的農曆新年間蔬菜價格的問題，廖銘表示，雖然去年同期菜價上漲10%至15%，但因應今年大棚蔬菜等的擴展，預料市場會更加穩定，漲價幅度或不會如往年般明顯。另外，隨著天氣逐漸回暖，蔬菜產量可望進一步提升，也有助價格穩定。

當地蔬菜在深圳、香港供不應求。（主辦方提供）

隨著天氣逐漸回暖，蔬菜產量可望進一步提升。（主辦方提供）

隨著天氣逐漸回暖，蔬菜產量可望進一步提升。（主辦方提供）

承接大灣區產業轉移機遇 打造兩「超百億元」產業

除了是大灣區的「菜籃子」，近年賀州也積極發展電子信息等產業，並為此優化營商環境。其中，規劃總面積20.7平方公里的鐘山縣工業園區，是自治區A類產業園區，其實行「一園三區」發展模式，縣城核心區為廣西東融電子信息產業園，另外則有燕塘牛廟花崗岩石材新材料產業區、珊瑚礦產品加工區。2024年，園區共有企業125家，規模以上企業90家，首11個月實現工業總產值110.97億元，按年增長18.36%。

2024年，園區共有企業125家，規模以上企業90家。（主辦方提供）

鐘山縣工業園區管理委員會副主任霍燕鴻表示，鐘山縣近年緊抓承接粵港澳大灣區產業轉移的機遇，依託交通、資源、土地、人力、服務五大優勢，全力打造花崗岩石材新材料和電子信息兩個「超百億元」產業。她更預計，2025年，園區的產值將達到35億。她還特意強調當地服務優勢，就是每個項目皆有一名縣處級領導跟進，並成立服務專班，跟進從洽談到投產的整個流程。

來自廣東東莞的鐘山縣鎂祥電子有限公司總經理羅小兵就分享道，園區主動服務、細緻入微的工作態度，讓他感受到鐘山縣對企業發展的重視和支持，相關部門更會主動致電提醒他們要完善相關資料，十分貼心。他笑言鐘山縣山好水好，他已計劃在此定居，成為鐘山人。

鎂祥電子有限公司內部。（主辦方提供）

員工作業中。（主辦方提供）

員工作業中。（主辦方提供）

力爭建成中國黃金珠寶智能製造基地

賀州依託交通優勢而火熱發展的產業還有黃金珠寶產業，公開資料顯示，2024年首11個月，產業累計完成總產值44.13億元，其中22家規模以上工業企業完成產值31.89億元，按年增長89.73%。

桂黃金零售區。（主辦方提供）

桂黃金零售區。（主辦方提供）

近年來，賀州市主動對接粵港澳大灣區，搶抓深圳黃金珠寶產業外溢機遇，推動黃金珠寶產業實現「無」中生「有」。總投資62.1億元、規劃建設用地1058畝的廣西黃金珠寶產業園，是全桂最大黃金珠寶產業園，集生產加工、銷售貿易、交易展覽、研發設計、教育培訓、電商直播、保稅物流等為一體，目前已入駐企業104家，其中粵港澳大灣區企業87家，是國內同類招商效率最高的園區。為實現生產與粵港澳大灣區市場無縫銜接，園區更推行「雙飛地」模式，即生產、加工在賀州，研發、銷售在深圳。

廣西黃金珠寶產業園是全桂最大黃金珠寶產業園，目前已入駐企業104家，其中粵港澳大灣區企業87家。（主辦方提供）

圖為廣西粵貴黃金珠寶有限公司員工。（主辦方提供）

廣西黃金珠寶產業園黃金企業服務專班主任劉思甯介紹，園區推行「一站式」審批，為企業提供從審批到落地、開工、投產全程代辦服務，並採取「高水平專業人才+本地產業人才」的培育模式，透過加強校企合作，為企業發展提供技術支撐等。下一步，園區將依託交通、人才及配套等優勢，力爭建成中國黃金珠寶智能製造基地，並加快建成創新型、國際化黃金珠寶產業集聚區，以及全國精品黃金採購基地。