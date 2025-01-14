茂名執法者白攞商品唔畀錢？　鎮政府：整治出店經營無果嚇唬商戶

廣東茂名有執法人員多次在商舖自取商品後離開。鎮政府表示，涉事男子是正式在編工作人員，拿走商品是為了「嚇唬」商戶，當局已對涉事男子作出批評教育，要求他文明執法並賠禮道歉。



閉路電視紀錄顯示，1月13日上午10時51分，一輛車牌號「粵K939**」的黑色農夫車停在路邊，兩名黑衣男子下車後，其中一人徑直走到商店前，取走原本擺放在店門口的禮盒後離開。該名男子折返時，疑有商家上前制止，但他無視後上車，離開現場。

《華商報大風新聞》報道，事發於廣東茂名市沙院鎮木蘇市場附近。爆料者稱，涉事男子並非第一次自取商戶的商品，隨便白拿百姓財產，下車就搶，過去要求還回來還不給，「一盒餅乾還買不起，已經不是第一次了」。

爆料者透露，該名男子每次都會駕駛同一輛農夫車出現，他們向當地的政務服務便民熱線「12345」投訴卻被告知未能查到車牌號，讓他們提供姓名和單位，「聽說他們在鎮政府某部門工作，管理亂擺亂放的」。

黑衣男子下車後徑直走到商店前，取走原本擺放在店門口的禮盒後離開。（華商報大風新聞）

黑衣男子下車後徑直走到商店前，取走原本擺放在店門口的禮盒後離開。（華商報大風新聞）

爆料者稱，涉事男子「一下車直奔目的拿了就走，去隔壁店還拿了幾包檳榔。店裏人想拿回，他說拿多兩盒過來，跟著去車上也沒能要回來」。據介紹，多間店舖也遭遇同一情況。

爆料者又稱，聽聞涉事男子是負責市場及周邊管理，不讓人亂擺攤，「我們家是臨街店舖，屬於私人店，沒管理費。兩年了，他經常拿商戶的東西。一盒禮盒雖不貴重，但身為管理人員，讓人惱火」。

1月14日，爆料者已刪除該段閉路電視影片。他表示，對方是執法人員，應該會受到處分，「商品今天他來付款了，當他買了，鎮上領導也來處理了，希望以後別再這麽欺負老百姓」。

疑有商家上前制止，但黑衣男子無視後上車，離開現場。（華商報大風新聞）

沙院鎮政府綜合執法部門工作人員表示，涉事男子為單位正式在編工作人員，事發當日，執法人員是督促商戶不要出店經營，但以前警告多次無效，他才會拿走商戶的商品「嚇唬嚇唬」，但他的執法行為造成誤會，當局已經批評教育，要求他向商戶解釋並賠禮道歉。

工作人員續稱，市場整治是鎮政府頭疼的問題，上級經常到場督察，商戶們出店經營影響市容，執法人員多次警告、整治無果。就執法查扣規範問題，工作人員稱，已對涉事人員的不文明執法作出批評教育。