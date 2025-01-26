王者榮耀職業選手網戀被騙20萬欲輕生　俱樂部：已報警並尋回本人

1月25日，騰訊《王者榮耀》KPL職業選手幻雲在社交平台上發文稱自己墮進情感騙局的深淵，並流露出輕生念頭，引發網民關注。



《紅星新聞》報道，來自「南京Hero久競俱樂部」的王者榮耀KPL職業選手幻雲發文稱，自己19歲，去年11月經朋友介紹認識女網民陳某某，兩人一起玩遊戲，隨後網戀。

《王者榮耀》KPL職業選手幻雲在社交平台上發文稱自己墮進情感騙局的深淵，並流露出輕生念頭。（微博＠Hero久競_幻雲）

南京Hero久競俱樂部的王者榮耀KPL職業選手幻雲。（微博＠Hero久競_幻雲）

在兩個多月內，女方以進貨等名義向他借錢共20多萬元。期間，他還抵押遊戲職業認證號借錢，因對方未及時還款，賬號被扣，「我把號抵押了兩萬，又全部給了她。一個禮拜後，她沒有給我錢，說車行壓她的價格，一分錢都沒轉，所以錢不能給我」。

幻雲稱，今年1月24日，他登錄了綁定其實名但由陳某某使用的抖音賬號，消費記錄顯示該賬號送出23萬禮物，「我整個人都懵了。兩個多月我給她的20多萬所謂的進貨錢，竟然都被她用來在抖音上揮霍，給主播刷禮物，當大姐」。

在文章結尾，幻雲表示「這段旅程，我想提前下車了，或許下一站的風景，並不屬於我……世間疾苦我沒有救贖再見朋友們……」。大批網民指出幻雲發文流露出輕生念頭，紛紛在社交平台讓幻雲所在的俱樂部報警。

《王者榮耀》KPL職業選手幻雲在社交平台上發文稱自己墮進情感騙局的深淵，並流露出輕生念頭。（微博＠Hero久競_幻雲）

南京Hero久競俱樂部的王者榮耀KPL職業選手幻雲。（微博＠Hero久競_幻雲）

1月25日晚，久競俱樂部工作人員稱，得悉情況後已立即在南京和惠州兩地報警，目前已經找到幻雲本人，俱樂部會繼續配合警方調查，幫助幻雲處理相關事務，聯盟將為他安排心理老師。

俱樂部也在網上發文稱，家屬正在勸導幻雲，目前他的情緒穩定，「幻雲的父母也托我們向所有關心幻雲的朋友們表達感謝，大家懸著的心可以放下了」。當晚8時45分，幻雲發文報平安，並配文稱「我可笑的愛情」。