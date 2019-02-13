【虛驚一場】重慶女狂食6斤車厘子　一夜「血便」20多次

剛下飛機，突然小腹絞痛，還有血便，女子匆匆趕到醫院才知自己是車厘子吃得過多「中了毒」。 「好不容易實現了『車厘子自由』，沒想到卻險些弄砸了一家人的新春之旅。」說起這場虛驚，準備離開醫院的王姓女子還有些害怕。

重慶女子一夜拉了20多次，體力不支，暈倒在廁所。（VCG）

32歲的王姓女子是重慶人，今年春節全家人到武漢旅遊過年。節前，親友送了2箱車厘子，想到過年期間家中都沒人，她將車厘子全部洗好後裝了滿滿兩大袋帶著路上吃。

大年初三下午5時，王女剛下飛機，腹部一陣絞痛，上洗手間發現竟然全是「血便」。強撐到了旅店，她反復往洗手間跑，拉的全是紅色果醬，一整夜來來回回折騰20多次。豈料，王女士最後竟暈倒在廁所。

次日一早，家人趕緊將王女士送到武漢市第一醫院。胃腸外科副主任醫師閔凱接診後，立即給她做了大便潛血和電解質水平檢查，均未發現問題。

醫生看過樣本後，懷疑王女士是紅色素染成的「假像血便」。在反復追問下，王女士這才想起來，自己連著5天吃了差不多6斤車厘子，下飛機之前就一口氣又吃了近50顆。

「王女士是過食車厘子導致的急性胃腸炎。」醫生介紹著，「車厘子含鐵多，並含有一定量的氰甙，少食或正常食用不會有問題。若是進食過多，則有引起鐵中毒或氰化物中毒的風險。」因此，醫生建議，糖尿病患者和小孩不宜多食，成年人一次食用不要超過20顆，吃完後多喝點水。

（齊魯晚報）