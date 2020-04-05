新冠肺炎｜內地口罩機調試員人工暴增　有廠商出價一天3萬元人仔

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內媒報道指，內地的口罩機調試員近月成為搶手人才，月薪從過去的人民幣1萬元（人民幣，下同）左右，到現在有廠商喊出天價10萬元，更有廠商出價一天3萬元來聘請老師傅。

據《經濟觀察網》報道指，口罩機在組裝之後，必須由技術工人調試，才能確保正常生產。口罩設備需要多台機器的配合完成不同的工序，口罩機調試的關鍵包括整型、折疊、鼻樑線、超聲波調節的力度、切刀切的位置等等。而口罩機生產的速率、良品率等核心性能，也必須經過口罩生產企業的日常調試與維護才能實現。

在疫情期間，絕大部分口罩生產企業均是臨時倉促轉產，並未將機器調試問題考慮在內，調試維護便成了購買口罩機廠家面臨的最大難題，有經驗的調試員成為稀缺人才。

報道指出，口罩機調試員高麥表示，近日他每天只睡3到4個小時。他的團隊每天接到全國上百通詢問電話，多數是跨界生產口罩機的廠商。高麥又表示，前段時間人員更緊缺的時候，一台機器的調試費能開到5萬元，現在老師傅迅速帶出新人，人員較多了，調試一台是3萬元左右，小機器是2萬元。

另一名口罩機調試員鍾成強則表示，他的8人團隊在同一家廠內，一開始2到3天可以調試好一台口罩機，調順了後一天能處理2到3台機器。

東莞一家設備生產商的負責人李尚說，一般情況下，傳統的口罩機調試師傅工資在每個月8千到1萬元左右。但近兩個月，廠家對外援口罩機調試員開出了高價，「最瘋狂的時候有人開出每月10萬的天價」。也有遠在遼寧省的客戶請他找調試的老師傅，價格可以出到一天3萬元，但是要求一定要調好。

（經濟觀察網）