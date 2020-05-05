【收租度日】廣州90後女生擁400幢樓惹議　本人回應：轉租無產權

近日內地社交平台熱傳的一段影片中，一位27歲女子號稱在廣州白雲區擁有超過「400幢樓」，每日過著收租的生活，又指她「每幢樓月賺50萬（人民幣．下同）」、「想買的都可以買」，十分霸氣。 影片隨後引起網民熱議，有人提出廣州早年有限購措施，質疑她如何購得「400幢樓」，也有人查到她其實在經營房產中介公司。這名「包租婆」事後就回應稱，自己是幾百幢樓的承租人，只有很少一部分有產權。

影片中展示了這名廣州「包租婆」數百個物業的門匙。（微博）

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微博一名Vlog博主周日（3日）上傳了一段長近9分鐘的短片，片中採訪了一名在廣州生活的雷姓女子，並以「93年包租婆擁有400幢樓」做標題，稱讓讀者「感受一下甚麼叫真正的『躺著賺錢』」。

雷女在片中展示了其數百個物業的門匙，又帶博主到各個樓宇之間「參觀巡視」。二人在天台指出「400幢樓」的區域位置時，雷女更霸氣地說：「有一種這個是我的帝國的感覺……然後打下來的江山，我當年多獨具慧眼簽下來。」

據她介紹，自己是在大學的時候買了第一幢樓，最早的時候安裝窗簾、家具和搞衛生等都是她一人操辦，直到有兩三幢樓之後開始找合夥人合作。雷女在影片中還提到「一幢樓一個月賺五六十萬」，自稱「看上甚麼東西想買的，包括樓都可以買」。

廣州90後「包租婆」雷女經營物業公司，提供租賃服務。（網上圖片）

影片流傳後引起爭議，不少網民表示非常羨慕這種「收租度日」的生活，不過也有網民指出雷女有「炒作」嫌疑，其背後經營的物業公司也隨即被「起底」。據公開信息顯示，迪家物業投資發展（廣州）有限公司成立於2017年，註冊資本500萬，提供房產中介、物業管理等服務，法人為雷女。該公司宣稱，專注於打造「城中村公寓改造租賃服務」一站式平台。

還有網友質疑其繳稅問題，有網友估算，倘若400幢房產租賃屬實，一個月租金收入將超一億，按廣州最低房租納稅標準，一年需要繳稅近4億。還有人指出，廣州在2017年就實行限購政策，擁有「400幢樓」的說法並不現實。

「雷女」自稱擁有400幢樓，網民質疑她是否合理繳納稅收。（微博）

內媒記者隨後到雷女經營的迪家青年公寓探訪，其工作人員介紹，該公寓經營了半年左右，租金自800元至1500元不等，均價在1100元左右。至於雷女究竟有多少幢樓，工作人員稱不清楚具體數量，「只知道老闆的公寓都在廣州白雲區三號線龍歸、嘉禾、東平、高增、夏良一帶，龍歸地區就有超過百幢。」

據龍歸區的村民介紹，這一帶整幢承租再轉租是當地常見的生意，市面上租樓的大部分為二手業主，不少人專門以此為營生，因此承包下十餘幢甚至幾十幢樓的「二房東」在當地並不算罕見。

雷女澄清自己非數百幢樓的業主，大部分物業只有租賃權。（網上圖片）

面對各種質疑和爭議，雷女周一（4日）則回應稱，這幾百幢樓絕大多數她只有租賃權，只有很少一部分有產權，賺錢也沒有網上說的那麼誇張。她強調，影片中說她每幢樓都賺50萬不準確，只是最高賺50萬，其他可能只賺幾萬，甚至還有賠錢的。

雷女還說，今年受疫情影響，房子不太好租出去，所以決定借社交媒體帶動流量，沒想過會意外走紅，「如果自己因此有了流量，希望可以轉化為承租率。」

（南方都市報／觀察者網）