新冠肺炎｜三文魚「正名」難解食客疑慮　北京有日料店生意跌80%

近期北京新冠肺炎疫情反复，新發地農產品批發市場被驗出切割進口三文魚的砧板上有新型冠狀病毒。一時之間，三文魚安全問題引起極大關注，隨後多地下架三文魚產品。 雖然官方此後為三文魚「正名」，指出並無證據顯示三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主，但相關行業仍然受到沉重打擊。北京有日料連鎖品牌店經營者表示：「（疫情爆發後）我們本來恢復得差不多了，北京疫情一反彈，營業額直接掉了80%。這一次復發，真的是雪上加霜了。」

6月16日下午，位於北京市朝陽區大悅城旁的日本料理店「村上一屋」門店裡，只有店長路勇和一名壽司師傅。路勇表示，原本店內有8名員工，但由於這幾日生意驟降，大家只能輪流上班，其餘員工在宿舍休息。

北京市朝陽區大悅城旁的日本料理店村上一屋門店。（中新經緯）

據路勇介紹，6月13日他突然接到消息，要全面下架三文魚等所有生鮮。那時，他們剛剛分割完一條運來店裡的三文魚，準備做當天的供應食材。

「三文魚是店裡賣得最好的刺身。一條三文魚一般重1公斤，一天至少得賣上兩條。」路勇說，如今，生鮮難以賣出，全被擱置在後廚的冰櫃裡。路勇初步估算這批食材值好幾千元（人民幣，下同），她覺得扔了可惜，打算炒熟後和員工們自己吃了。

店裡平日忙碌的後廚變得空蕩蕩，案板上用來切割刺身的工具已經收了起來。記者在店內坐了2小時，期間只有1名顧客到店。

有連鎖店總部後勤人員說，他經走了三、四家門店，都是差不多的情況，「冷清得讓人心裡難受。」

路勇的店生意驟降，只有一名壽司師傅返工。（中新經緯）

路勇說，店裡5月已經基本恢復到疫情期80%的營業水準，日流水有1萬多元。而自6月13日後，日流水變成了1000多元。

「我們2月3日就開始營業了，那時一直在給醫護人員做愛心餐，同時以外賣的方式來維持門店運營。剛開始一天最差流水也有2000多元，後來慢慢變成5000多元。在4月中旬堂食開放後，回暖的情況更加明顯，沒想到突然遇到這種事情。」

由於近日北京疫情防控升級，店內的防控措施也愈加嚴格。店裡有外賣員以無接觸的方式來取餐後，路勇還要用酒精消毒一遍：「現在店裡的各項檢查比春節後做得更嚴，員工體溫店裡都至少量兩次，回宿舍再量一次，餐具跟菜板每4個小時都要消毒，而且現在只有店裡有人員流動我們都會反復消毒。」

店內兩個小時只有一名客人。（中新經緯）

目前，除了人力成本外，店裡每月負擔著6萬多元的租金，路勇覺得壓力很大。

刺身套餐改為熟食組合

中國疾控中心應急中心副主任、國家衛生健康委專家組專家施國慶在6月16日晚的新聞發佈會上表示，目前，還沒有證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主。儘管官方已經發聲，不過消費者已經形成的認知不會在短期內改變。

16日上午，路勇收到了公司總部發來的一張新菜品圖，將之前含刺身的多個套餐都改成了全部為熟食的組合。她說，在接下來的這段時間裡，這種全為熟食的產品可能是北京日料店的常態。

（中新經緯）