女控騙色產子、男反斥故意扎破安全套　杭州「和事佬」節目受矚目

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-24 12:11

浙江杭州一名26歲鄭姓女子近日通過杭州電視台節目《和事佬》控訴，指自己4年前在飛機上認識一名「已婚成功人士」，之後被對方騙色甚至為其生下一個孩子，然而男方卻不負上責任。 詎料經與男方楊先生對證，劇本完全反轉，楊先生指摘一切是個陷阱，鄭女是故意「扎破安全套」博懷上總裁的孩子繼而爭上位，後來眼見破壞家庭沒成功，便想撈筆撫養費。 然而故事尚未結束，法院查到楊先生的工資收入僅為6200元，鄭女猶如套路不成反被套路。

據報道，鄭女原本在北京工作，某次出差杭州時結識了鄰座的楊先生，當時鄭女欽佩於楊先生的見識和談吐，當得知對方名下有幾間公司，利潤過千萬後，好感度更是大幅上升，二人於是交換了聯繫方式。後來隨着二人墮入愛河，鄭女也決定辭職搬到杭州。詎料，楊先生原來是有婦之夫，讓鄭女大感崩潰。

據鄭女的說法，楊男一再哄騙，稱其離婚後會馬上娶她，惟一直未有兌現，而她意外懷孕後，楊男就對她避而不見，沒有半點物質支持，孩子出生後，她為了逼男方出來見面甚至曾捨命跳西湖，「他大我16歲，我跟了他那麼久，他連孩子的撫養費都不出」。

不過楊先生一方的版本卻截然不同，據其說法，鄭女是故意在行房時刺破了安全套讓自己懷孕，其後還想靠孩子來上位，眼見不成才玩起自殺鬧劇，以及找媒體介入。更離譜的是，鄭女曾將孩子扔在楊家門口，楊妻為此甚至幫她帶了一晚上。對於鄭女提出每月1萬元的撫養費，楊先生嗤之以鼻，「誰知道這個孩子是誰的，我不可能不明不白的接盤」。

據現行法律，楊先生每月需要支付的撫養費不到2000元，因撫養費最高為工資收入的30%，而法院查到楊先生的工資收入竟僅為6200元。同時按內媒採訪時拍到的畫面顯示，楊先生的住所只是一套老舊的商品房，連電梯都沒有，居住環境怎麼都不像是有幾家公司、多輛名車的人，因此有輿論認為，不論鄭女還是楊先生其實都理虧。

據了解，《和事佬》是杭州電視台西湖明珠頻道打造的法制調解類欄目，於2010年1月1日開播，內容主要是調解各類糾紛，且創辦第一年即榮獲全國法制節目二十強，杭州廣播電視台2010年度最佳專題服務類欄目。

節目過往亦參與調解過不少經典事例，例如在今年1月播出的一期節目中顯示，浙江杭州24歲女生小蔣去年10月於錢塘江畔散步時不幸被江水捲走身亡，其公司事後向小蔣的父母支付了6萬元（人民幣，下同）的撫恤金。惟小蔣的父母並不滿足，其後又向公司索要35萬元，原因竟是要給兒子（即小蔣的弟弟）買房子交首付，並表示「一條生命就值6萬元嗎」、「不出來好好談，我倆夫妻死也死在你單位裡」。

相關新聞：24歲女兒杭州不幸落水亡 父母向公司索償41萬稱為兒子買樓交首期（點擊放大觀看）

（綜合報道）