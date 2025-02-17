微信添新功能　通訊錄滿萬人後可一鍵刪除「單向好友」

繼接入DeepSeek後，微信再出新功能。據內媒報道，目前，微信通訊錄已可以一次性刪除「已經刪除或屏蔽你的好友」，不過該功能僅適用於通訊錄滿10000人的用戶。



報道稱，微信通訊錄滿10000人以後將提示無法繼續添加好友，隨後將跳轉到「已把你刪除的聯繫人」列表。這項功能此前僅允許用戶一次刪除5個，隨後會進入到可加好友狀態。最新版的微信已可以支持用戶繼續刪減「單方面刪除的好友」，每次5個，直至提示「單向好友」都已經刪除。

微信添新功能，可刪除單向好友。

據悉，微信查刪「單向好友」的功能去年就已經上線。去年10月，微信進行新功能內側：可以查看已刪除自己的聯繫人/好友，並可以選擇性篩選與刪除。

根據多位用戶發布在網絡上的截圖，新版微信直接顯示了「推薦刪除人」，由此可查看自己已被哪些好友刪除，並可一鍵刪除。並用灰字備注了簡單的推薦刪除理由，包含「對方是否停用微信」、添加好友時間和方式、最後聯繫時間、當前設備無聊天記錄等信息。

騰訊客服表示，由於用戶在添加好友時，通訊錄聯繫人數量已達上限，為了避免因用戶通訊錄好友添加超過次數限制，導致無法添加成功，系統會展示部份通訊錄好友，用於輔助您判斷是否需要刪除部份聯繫人，用戶可以根據列表選擇刪除部份聯繫人後，繼續添加好友。

微信通訊錄好友達到1萬人後，可使用刪除單向好友功能。

12月，微信PC版更新功能，進一步完善了好友管理功能。點擊左側「通訊錄」按鈕，進入通訊錄頁面後，再點擊頂部的「通訊錄管理」，在彈出的窗口中，可集中編輯好友備注名、標簽、好友權限，更可批量刪除好友。

不過需要注意的是，「刪除單向好友」可使用條件為通訊錄好友滿一萬人，因此用戶無法主動使用該功能。且據微信在2022年公布的資料來看，微信用戶平均好友數僅為128個，所以該功能對普通用戶並不適用。