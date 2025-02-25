客流量大幅下降　廣州BRT擬停運多條線路

隨着地鐵網絡完善，以及電動單車（又稱電雞）增多，廣州BRT（快速公交系統）的客流量已大幅下降，廣州市交通運輸部門擬調整線路，計劃取消多條線路。



廣州市交通運輸部門發布調整及暫停運營部分公交線路公示，其中涉及多條BRT線。B20、B7路快線擬整合，原因是為了減少BRT通道西段線路重疊，提高BRT系統運行效率。

廣州BRT。（小紅書＠文少chiman）

此外，有6條BRT相關線路計劃暫停運營，其中B1路快線、B5路快線分別為B1路、B5路的高峰期快線，由正線自由調度；B4路快線屬於B4路高峰期快線，線路客流減少。B13、B14、B23路計劃暫停運營，調整原因為3條線路均屬於BRT通道分流線，近年客流下降，分流作用已大幅減弱。

另外，B29擬更改行車路線，原因為原線路與地鐵線的運輸功能基本相同，更改路線後可覆蓋筆村區域新建大型社區，拓展BRT覆蓋範圍，提高線路運行效率。B31擬縮短行車路線，調整原因為西段線路迂回，客流較少，線路運行效率較低。

廣州BRT。（小紅書＠文少chiman）

2010年，被譽為「東部彩虹」的廣州首條BRT投入服務。BRT採用「封閉走廊+靈活線路」模式，在BRT專用通道內只行駛BRT車，體現公交路權優先的設計思想，減少巴士與社會車輛混行干擾，實現快速化。BRT開通後，通道內平均運營速度達到24公里/小時，比開通前提高了84%。

廣州BRT作為亞洲最繁忙的BRT系統，日均客運量曾超過75萬人次，但到2024年，日均客運量已降至26.62萬人次，佔市中心區公交客運量的10.78%。