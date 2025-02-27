海報列33條教練禁用語　內蒙古一駕駛學校要求文明授課

有網民分享，內蒙古某駕駛學校張貼33條駕校教練禁用語，包括「笨死了」、「我就這態度，不滿意到別處問」等。校方表示，學員只要掌握證據並屬實，學校將會處罰教練。



《上游新聞》報道，張貼在玻璃上的海報以「教練員禁用語言」為題，列出了「笨死了」、「你到底懂不懂」、「你腦子想什麽啊，一圈兩圈分不清」、「我就這態度，不滿意到別處問」、「你想好了沒有，快點」等共33條禁用語。

內蒙古某駕駛學校張貼33條駕校教練禁用語。（上游新聞）

2月26日，該駕駛學校的一名教練表示，禁用語海報也是提醒教練「教的時候盡量對學員好一點」，這不僅能讓學員感到舒適，還能提升他們的學習效率。

該校工作人員亦確認了禁用語海報的真實性，並表示駕校已經張貼「教練員禁用語」海報，若學員有證據證明教練使用上述禁用語，駕校將會處罰教練，「如果學員在學車過程中遇到不當言語，可以進行投訴，經過調查和核實後，教練員會受到相應的處罰」。