香港AI需求暴增！　聯想機械六足狗、數字孿生技術助力企業轉型

3月5日，聯想（Lenovo）舉辦「聯想2025年香港創新科技大會」（Tech World '25 Hong Kong），展示其混合AI戰略及全棧AI解決方案，涵蓋硬件設備及基礎設施，幫助企業克服AI落地應用的挑戰。聯想並重點介紹其混合式AI優勢集框架，展示其如何幫助企業更快、更高效地將數據與智能轉化為業務成果，從而提升投資回報率（ROI），加速AI應用的普及與規模化發展。



聯想的AI解決方案已成功應用於零售、物流、製造、文化及教育等關鍵行業。此次大會為香港科技生態圈提供了交流與合作的平台，呼應香港政府對創新的承諾，進一步推動本地企業在AI領域的發展與應用。

3月5日，聯想（Lenovo）舉辦「聯想2025年香港創新科技大會」（Tech World '25 Hong Kong）

市場洞察：香港對AI需求增長顯著

聯想委託IDC進行的《CIO 2025年戰略手冊》（CIO Playbook 2025）研究顯示，2024至2025年間，香港企業的AI投資預計增長3.2倍，與亞太地區3.3倍的增幅趨勢一致。目前，56%的香港企業計劃在未來一年內採用AI技術，42%的企業已開始使用或試行部署AI賦能的電腦，顯示香港AI技術應用發展迅速。此外，58%的香港企業及62%的亞太企業正考慮在中長期內部署AI賦能的電腦。市場對SaaS、IaaS及PaaS等技術的興趣亦持續上升。

3月5日，聯想（Lenovo）舉辦「聯想2025年香港創新科技大會」（Tech World '25 Hong Kong），現場展示了聯想自主研發的智能產品。

香港的金融、物流及零售等行業對靈活性與效率的需求日益迫切，企業積極尋求與AI解決方案供應商合作，通過「即服務」（as-a-service）模式整合專業技術與可擴展的基礎設施，以保持競爭優勢。香港市場高度依賴混合及本地化基礎設施，以符合本地合規及營運需求。生成式AI（GenAI）在金融服務及物流行業的應用日益普及，幫助企業提升風險管理及自動化數據分析能力，並提供個性化客戶解決方案。

聯想的混合AI戰略及全棧式AI解決方案，正回應這些市場需求，並已協助企業實現可量化成果。從應用於金融詐騙檢測的預測性AI（predictive AI），到助力供應鏈優化的解讀性AI（interpretive AI），聯想幫助企業加快決策流程、提升營運效率及生產力，並有效降低成本。

應用實例：展現AI應用實際成效

大會期間，聯想分享了多個AI應用案例，展示其解決方案在香港及全球市場帶來的具體成效。聯想以超過70年歷史的香港海上餐廳太白海鮮舫為例，透過聯想的數字孿生技術，保存餐廳的歷史風貌，並轉化為沉浸式虛擬體驗，讓訪客探索其豐富的文化背景。

聯想自主研發的六足AI機械狗Daystar Bot GS。

聯想自主研發的六足AI機械狗Daystar Bot GS，示範工業5.0應用案例。

此外，現場還展示了聯想自主研發的六足AI機械狗Daystar Bot GS。工作人員介紹，這款機械狗專為高負載工業任務而設計，最高可負重100公斤，除了能在複雜地形上實現靈活、穩定的載物運行以外，還能感知環境，進行裝置檢測與故障預測，為企業提供自動化巡檢功能，大幅降低人員進入高風險區域的需求，從而提升作業安全性。

同時，聯想成為全球首家本地部署和運行DeepSeek等大模型的AI終端品牌，給香港帶來的獨特的聯想AI智慧和底層安全。

佈局香港AI產業 匯聚全球人才

今年是聯想集團正式在香港引入科技創新大會，為香港科技生態圈提供交流與合作的平台，呼應香港政府在財政預算案中對創新的承諾，進一步推動本地企業在AI領域的發展與應用。

目前，聯想集團在港科創投資超10億元，香港高校孵化初創企業20余家，覆蓋AI、大數據、雲計算等多個領域，並積極推動與科技企業合作，匯聚海內外優秀人才，共建AI產業生態，更通過產學研全產業鏈對接，賦能香港的AI教育與人才高地建設。