陝西15歲孕婦初生嬰疑遭醫院轉移　醫院涉偽造出生證明與病歷

內媒《潮新聞》報道，陝西一名15歲少女因要引產住進銅川礦務局中心醫院婦產科，但事後卻順產下一名女嬰。手術當日，另一名女子偽造病例入院，同時「產下一女」，但產科許多醫生和護士並未在醫院見到該名女子。



內地打拐志願者上官正義表示，陝西省銅川礦務局中心醫院存在醫務人員涉嫌合謀轉移他人嬰兒、偽造病例並成功辦理出生醫學證明的情況。



中國民間打拐志願者上官正義介紹，2017年，程女因晚期妊娠引產住進銅川礦務局中心醫院婦產科。

手術當日，時任醫院主任裴某群讓科室醫生李某紅為成女開具病例入院。

涉事醫生李某紅。（@上官正義）

2017年8月9日下午14時左右，程女順產產下一女嬰，之所以是順產，可能是醫生將本該用於引產的藥物換成了催產的藥物。而巧合的是，成女病例記錄其在8月9日傍晚18時45分順產一女嬰，但當時婦產科的許多醫生和護士都沒有在醫院見到過成女本人。

上官正義表示，據其了解，成女的「孩子」實際上是程女所生，當時的護士長翟某還為孩子辦理了正規的出生醫學證明。

上官正義在微博發文指，銅川市衛健委稱，產科原主任裴某某、醫生李某紅、護士長翟某偽造生產分娩病歷、偽造出生證明屬實；被偽造的出生證明是否被追繳作廢等問題，衛健委表示不清楚。有醫護人員透露，裴某群、李某紅均已退休，李某紅還被院方返聘，仍在院內坐診。

銅川礦務局中心醫院。（潮新聞）

報道指，公安機關、衛健部門已經介入調查，銅川市衛生健康委員會表示，這件事情正在處理中。

上官正義稱，早在2023年就有群眾向公安機關和衛健部門進行舉報，有關部門也已向舉報人做出回應，但為何至今仍在調查中？此外，他還質疑年僅15歲的女孩是否知道自己產下一名女嬰、有多少人參與其中，以及涉案的李某紅退休後為何還能被返聘等問題，「這些都有待相關部門做出進一步的解釋。」