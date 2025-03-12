江蘇退役空中巴士320改裝餐廳　280萬起拍僅限自提

位於江蘇蘇州一架退役空中巴士（Airbus）320飛機改裝的飛機餐廳，將以280萬元（人民幣，下同）的底價拍賣，且僅限自提。



《現代快報》報道，阿里資產拍賣平台顯示，這架退役空中巴士320飛機位於江蘇蘇州市的石湖邊上。拍賣時間定為3月15日上午10時至3月16日上午10時，起拍價為280萬元，競買人報名參與競拍需要繳納30萬元保證金，加價幅度為1000元。

拍賣平台公告上明確標明，拍賣標的物「含改造、運輸、安裝，發動機模型，起落架模型，航電改民用電。成交價不含稅，按現狀拍賣，成交後自提」。

江蘇蘇州一架退役空中巴士（Airbus）320飛機改裝的飛機餐廳，以280萬元起拍。（阿里資產）

退役空中巴士（Airbus）320飛機。（阿里資產）

據介紹，這架退役客機是蘇州首個以實體飛機為載體的航空樂園，飛機於2022年11月從哈爾濱運往蘇州石湖。2023年4月26日，飛機交機儀式暨航空樂園試開園活動舉辦。

樂園介紹中提到，遊客可在飛機駕駛艙體驗和VR模擬駕駛體驗項目，更可穿上航空特色服裝變身成為「機長」。然而，航空樂園試開園未滿2年，飛機已被上架拍賣。

退役空中巴士320客機是蘇州首個以實體飛機為載體的航空樂園。（微博＠yijiahk）

退役空中巴士320飛機位於江蘇蘇州市的石湖邊。（微博）

飛機餐廳內部環境。（微博）

近年來，不少大型飛機也被拍賣，但鮮有成交案例。今年3月，武漢有兩架評估價高達上億元的波音747飛機，比市場評估價直降逾2000萬元起拍，但因無人出價導致流拍。

2024年6月，一架灣流G450公務機被北京市第四中級人民法院以3080萬元的底價拍賣。由於該飛機為「全國首例查封公務飛機案」所涉財物，且擁有豪華的客艙內飾和卓越的性能，因此拍賣時備受外界關注，但仍然流拍。

在拍賣市場上，相較於大型飛機，私人飛機更「吃香」。2023年3月，天津市武清區人民法院在阿里資產平台上，拍賣權健原老板束昱輝的「私人飛機」，最終以1511萬餘元成交。2024年8月，一架民用航空器麥道500以35萬元起拍，最終以55萬元成交。