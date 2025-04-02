杭州5月1日將終止電報服務引打卡潮　有人從北京赴杭發電報

內媒《都市快報》報道，2025年5月1日起，杭州將全面停止電報業務。不少人從北京、上海趕赴杭州發電報。



杭州電報業務退市。（橙柿互動）

報道指，3月23日，中國電信杭州分公司傳來消息，杭州地區電報服務將從2025年5月1日起全面停止。而目前，杭州和北京是全國僅剩的兩個提供發報服務的城市。

武林廣場電信營業廳擠滿了來發電報的人。（橙柿互動）

武林廣場電信營業廳擠滿了來發電報的人。（橙柿互動）

不少民眾得知消息後趕赴杭州發電報，內地一名「90後」的孟女士就從上海乘坐高鐵來到杭州。據介紹，電報費用幾十年未變：一個格子一個字，一個字收費0.14元人民幣。孟女士提到，在爺爺和父親的時代，他們經常發電報互通家事，她表示：「我雖是90後，沒見過電報，但對它還是蠻有感情。」

杭州電報業務退市。（橙柿互動）

杭州電報業務退市。（橙柿互動）

「00後」大學生小趙也是從上海趕到杭州，他找了一個北京的同學幫忙收電報，內容是「有事速回微信」，他表示：「電報是比較傳統也比較慢一些的交流方式，用電報去展現我們這個時代，是一件挺有意義的事。」

市民發的電報內容。（橙柿互動）

市民發的電報內容。（橙柿互動）

杭州男子小沈近一周替外地的人代發了近100份電報，他介紹，目前全國只有北京和杭州兩個地方可以發電報。

職員在為客戶發電報。（杭州日報）

杭州電報業務退市。（橙柿互動）

營業廳負責收電報的黃老師介紹，每天大概能收到200份需要發的電報，有人從上海趕來，也有人從北京過來，很多都是年輕人，但也有年邁的老年市民。

事件勾起不少網民的回憶，有人稱：「1998年，我20歲生日住校，爸爸發了電報，我一陣緊張，啥事情居然用電報？原來是：祝女兒生日快樂。」「小時候學應用文還有寫電報這個內容。」「曾經爸爸很怕接到老家的電報，字少事大。」