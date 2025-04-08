打1分鐘竟要2蚊已成貴族運動？內地羽毛球極速漲價 升幅大過黃金
撰文：TVBS新聞網
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近期中國羽毛球愛好者無奈表示「打羽毛球居然成為貴族運動」。原因是羽毛球大廠VICTOR再次發佈漲價通知。內容提到，由於原材料成本持續上漲，羽毛球必須進行調價。內地媒體《藍鯨新聞》報道，有資深羽毛球愛好者分享，兩年多前從批發商那裏拿YONEX AS-05要95元（人民幣，下同）/打，而現在該產品價格已漲到190元。據此計算，該型號羽毛球兩年間漲幅達100%，比同期黃金漲幅還要高。
有內地羽毛球愛好者表示，之前60元-70元價位的羽毛球大部分已經漲價至百元以上，目前百元之內（一打）的專業球，已經很少。還有球友精算，打一分鐘的球成本達到2元。
羽毛球價格持續上漲，也催生出各種省錢方法。有內地羽毛球教練分享，「透過蒸氣把球稍微燻一下，蒸過的球會相對耐打，不容易斷毛，能減少一半左右的球使用量。」
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二手舊球生意越來越好，中國電商平台上目前有大量二手羽毛球出售，作訓練耗材使用，八成到九五成新為主，一打球的價格從20元人民幣到100元不等。
中國市場專家分析，羽毛球持續漲價，背後有供應鏈、市場需求等多方面的原因。近年來鴨鵝養殖規模大幅縮減成為漲價核心推手。資料顯示，2024年全國肉鴨出欄量較2019年減少6.58億隻，供應減少直接導致刀翎價格飆升，2023年批發價約200元/斤的刀翎，2024年漲至300元/斤。
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