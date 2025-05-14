深圳女福田拔智慧齒後疼痛不止　發現針頭殘留口腔　衛健委調查

內媒《南方都市報》報道，深圳市民徐小姐拔智慧齒後傷患處與頭部疼痛不止，3日後覆診才發現針頭部分殘留在她口腔軟組織內，做手術後才將針頭取出。因對方只願意付2000元（人民幣，下同）的精神損害撫慰金，令徐女士無法接受。目前，深圳市衛健委已介入調查。



針頭。（南方都市報）

針頭。（南方都市報）

報道指，深圳市民徐小姐於4月30日在福田怡景口腔門診部拔智慧齒，術後創傷處與頭部劇烈疼痛，徐女事後聯繫醫生，對方卻表示問題不大。5月3日，女事主到門診覆診，對方才告知拔牙當天器械（車針）意外斷裂導致器械分離，一截車針器械遺留在徐小姐口腔軟組織內。

醫生告知內容。（南方都市報）

由於車針遺留的位置比較深，女事主只得到市二院口腔科住院，並於5月9日進行全麻手術取出斷裂車針，取出的針頭約有3毫米長，呈細長米粒狀。徐小姐表示，手術後其正常工作生活全面停滯，身心遭受重創。

徐女士住院。（南方都市報）

5月13日，怡景口腔門診部回應事件，表示徐女拔牙時出現了器械分離，分離部分很小，當時沒有發現。該工作人員還表示，事後該門診向女事主提出了初步的賠償方案，由門診承擔女事主取出斷針產生的合理費用，包括住院手術費用、護理費、誤工費，以及精神損害慰問金等。

涉事口腔門診。（南方都市報）

但徐小姐表示，該口腔門診存在技術缺陷與風險預判不足，且對方只願意支付2000元的精神損害撫慰金，令女事主無法接受。目前，深圳市衛健委已介入調查處理此事。