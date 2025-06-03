中山動漫節2女童衣著成人化宣傳直播 主辦方：機構引流，已制止
撰文：許祺安
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內媒《紅星新聞》報道，有網民指在中山動漫嘉年華現場見到有兩名女童身著成人化的服裝，甚至還有付費直播活動。主辦方職員回應稱，孩子家長在場，當時已要求給小朋友換回普通服裝。
網傳的現場圖片顯示，在一處簡易室內攝影棚，有2名女童身著連體的緊身服，腳上還套有半截絲襪。事件引發爭議，不少網民認為孩子的成人化裝扮成了博眼球的工具：「不是，給小孩穿這種衣服？」「保護好孩子，參加任何活動都要了解清楚！」「直播不允許未成年人出現，而且是這種造型的。主辦單位應該直接報警。」
漫展主辦方職員證實事件，指6月1日當天確有2名小朋友衣著不太合適出現在公眾場合，「我們過去檢查發現，是有一家攝影工作室這樣的一個機構，跟孩子的監護人一起過來在現場拍照。」
該工作人員表示，他們馬上聯繫了家長和攝影工作室，及時制止不合理的行為。因監護人在場，他們並未太過嚴肅地去處理，而是要求家長給小朋友換回普通服裝，「不要選（穿）過度暴露的（衣服），他們態度還是比較配合的，馬上就去處理換衣服。」
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