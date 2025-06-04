二十四節氣｜芒種財運職場開運攻略：這天找老闆談加薪會有好結果
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
今年的芒種節氣落在6月5日，當天也是農曆五月初十。
命理師柯柏成FB分享，芒種也是行動與播種的時節，無論求職、轉職、考試運、財運，只要有心祈求，都能有所獲得開花結果。
點圖放大即看轉運教學部分：
+12
柯柏成說，芒種是廿四節氣的第九個節氣，芒種一詞出於《周禮》：
澤草所生，種之芒種。
另外《月令七十二候集解》：
五月節，謂有芒之種穀可稼種矣。
這裡是指大麥、小麥等有芒的農作物種子已經成熟，晚穀、黍、稷等夏播作物也播種正忙，因此「芒種」也代表農事繁忙。
柯柏成說，古人從芒種看天氣，農諺有云：
芒種在頭，三伏大旱；芒種在尾，大雨大水。
古人認為，若芒種落在農曆五月上旬，預言三伏時節將持續高溫乾旱，農人望天興嘆，但若芒種落在農曆五月下旬，則將有大雨，河水也暴漲。且看今夏是否如預言會少雨又熱。
【延伸閱讀】二十四節氣．芒種｜4生肖「恐有血光之災」！命理師教這樣做化解（點圖放大閱讀）：
+10
柯柏成老師指出，芒種也是「行動與播種」的時節，想要轉運不妨趁這時間動起來。
職場轉運
可以多在「芒種」前後三日內主動投遞履歷、安排面試、爭取面談機會。若想創業或換跑道，也可在「芒種」進行，也可以趁著這天找老闆談加薪，都會有好結果。
財運回流
芒種當天上午7時到9時（辰時），可以往南方布施，例如把零錢投入店舖捐錢箱或是寺廟功德箱。若能捐天赦日煮錢水的部分硬幣更好，布施時要記得唸佛號，例如「阿彌陀佛」或是「觀音菩薩」都可以，觀想財運回流，就能有所得。
提升考試運
芒種當天下午5時至7時，可在考生房間正西方掛上風景山水照片或旅遊海報，可增加考運，記得選掛圖片前，前清除方位的上死掉的蟑螂、螞蟻、飛蛾等小蟲才行。
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。
【延伸閱讀】星級命理師揭天生「命中帶財」注定富貴4生肖 呢啲年份出世最強（點圖放大閱讀）：
+20
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】