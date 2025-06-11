網民直播炫富稱母親負責招飛　東航曾為其改招生規則　官方闢謠

6月9日，成都飛行員「屠屠老師」直播時，有網民自稱其父親為機長，其母親為東方航空招飛辦主任，東航招飛時曾為他破例「改變招生規則」。

事件引起極大關注。6月10日，東方航空回應稱，其母為普通退休職工，未負責招飛，公司將採取法律手段，維護合法權益。



網傳影片顯示，一名男網民在直播中提到，其父親是機長，母親曾是東航招飛辦負責人，他是「飛二代」。當年他曾參加東航招飛考試，但通過後沒有去，東航曾在招聘中為其破例。該男子自稱，東航90%的飛行員都由其母親招聘。

男網民透露，其父母名叫李某斌、張某君，並稱他目前在上海居住的房屋價值1000萬元（人民幣，下同），駕駛的車輛價值100萬元，自己從事演員職業，月收入5萬元。

成都飛行員「屠屠老師」直播時，其母親為東航招飛辦主任，東航招飛時曾為他破例「改變招生規則」。（影片截圖）

《上游新聞》報道，東航相關部門工作人員回應稱，東航公司已關注到個別網民、賬號傳播多年前公司招聘時曾經出現的不實信息。初步核實，不實信息發布人2008年曾報名參加上海航空飛行學員招錄，因不符合基本條件，未能通過初核環節。

經核實，其母親為原上海貨運航空有限公司（東航旗下企業）普通退休職工，從未負責公司招飛工作。公司將採取包括法律手段在內的必要應對措施，維護企業形象和公司合法權益。