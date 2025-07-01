網傳男子哄騙12歲女開房　父母尾隨攔截當街暴打　警方控制涉事者

網傳四川一名男子哄騙12歲少女開房，被一直尾隨的少女父母當場攔截。警方已控制涉事男子，目前未發現有多名少女遇害的情況。



網傳影片顯示，一名穿白衣綠褲的男子踢打另一名男子，並稱「我的女兒才12歲，他帶著我女兒去開房」。有消息稱「還有類似警情，受害者不止一個，涉事男子疑似武術教練，借著教學的名頭騙人」。

網傳一名男子哄騙12歲少女開房，被一直尾隨的少女父母當場攔截。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，7月1日，眉山市彭山區公安分局消息，2025年6月28日晚上9時11分，該局接獲群眾劉某報警稱「有人哄騙其女兒外出」。民警趕赴現場，並將雙方帶走調查。

經調查，38歲男子闞某某（眉山市東坡區人，無業），於6月27日通過抖音認識12歲少女曾某某（眉山市彭山區人），進而加其微信聊天。6月28日，兩人相約在彭山區濱江大道一段附近見面。當晚9時，闞某某與曾某某在街邊剛一見面，即被跟隨觀察的曾某某父母踢打。闞某某已被公安機關控制，該警情正在依法調查中。

網傳一名男子哄騙12歲少女開房，被一直尾隨的少女父母當場攔截。（影片截圖）

對於網傳的一些說法，目前未發現闞某某有網傳「涉事男子好像是武術教練，借著教學的名義騙人」、「受害者不止一個，已有3名女孩確認受害」等情況。