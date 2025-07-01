新華字典表述「孩子小成了累贅」惹議 出版社：只是反映社會現象
撰文：林芷瑩
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近日，多人反映在新華字典中發現有「孩子小，成了累贅」的表述，認為不該傳遞此價值觀念。
《現代快報》報道，7月1日，出版社商務印書館的工作人員表示，這句話只是表達一個社會現象，不代表該書的觀點，也不具任何傾向性。
據介紹，「孩子小，成了累贅」出自第12版新華字典。其中，在介紹「累」讀「léi」的時候，組詞中包括「累贅」，釋義為多餘的負擔，麻煩，造句「孩子小，成了累贅」「這事多累贅」。
有人認為，該說法沒有問題，並未表達「小孩子是累贅」的態度，有讀者曲解意思。同時，也有人認為該說法不妥，可能會傷害孩子的自尊心，不該傳遞這種價值觀念。
新華字典出版發行單位商務印書館的相關工作人員解釋，「孩子小，成了累贅」只是一個很普遍的社會現象，他們只是客觀反映這樣一個事實，不代表這本書的觀點，也不具任何傾向性。
工作人員表示，「累贅」是一個負面的詞，「我們只是想警示大家，引發讀者思考，不希望這樣一個現象在社會上蔓延」。在後續出版過程中，若沒有這種社會現象，出版社可能會將「孩子小，成了累贅」這句話替換掉。
新華字典的編修單位中國社會科學院語言研究所的工作人員表示，關於第12版新華字典中「孩子小，成了累贅」的表述，之前就有接到相關反映，但是這是符合辭書收錄標準。
網民睇法：
若內容屬實，新華字典需嚴謹審視這類表述
兒童作為字典主要使用者，可能因此產生自我否定心理。
新華字典這是在下毒水，從小給小學生灌輸孩子是累贅的思想，以後不生孩子不要累贅，毒水這是想要中華人民斷根呢。
新版的新華字典已經被吐槽很多次了，怎麽就不能好好查一查
太可怕了，把主編抓起來
孩子永遠不是累贅。
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