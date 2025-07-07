老人聚集漢堡店霸位嘆冷氣　江西商家訴苦影響生意：趕也趕不走

近期，有網民發影片稱，江西吉安一家「華萊士」快餐店內，有不少老人嘆冷氣，紮堆佔位不消費「趕也趕不走」，引發關注。



據該華萊士門店工作人員介紹，自去年開業以來，每到夏季就有許多老人到店內納涼，聚集在一起佔座聊天卻不消費，還有人光腳踩在凳子上。

店員表示，門店已多次用喇叭提醒「這里不是老年活動中心」，但老人們仍不願離開，甚至「趕也趕不走」。由於老人占據座位，導致許多進來用餐的顧客無位可坐，對門店生意造成較大影響。

7月6日，新幹縣金川鎮政府工作人員回應稱，近期當地最高氣溫38至39攝氏度，那家店內有空調，老人們走到那里就想休息一下。目前，鎮政府已派人員到場協調，通過勸導方式做老人思想工作。目前，聚集的老人已被勸離。

這一現象也引發網絡討論，有不少民眾表示，「店家開門做生意，不是給人免費蹭空調的」；還有人稱，這一現象並非個例，曾有商家用「關冷氣」來趕人。亦有網民指出，政府「老年計劃」應該安置好老人們的閒暇生活。

網民熱議▼



政府一年的老年計劃幾個億，就不能弄個免費的打球的活動室？開空調，利國利民，比那些面子工程強多了，電費用太陽能的，不是太陽能厲害嗎？這樣大家都受益



那你們至少買杯最便宜的飲料吧？不消費直接報警！



換位思考，人家開門做生意難，你們覺得熱可以在家避暑，跑人家店長時間蹭空調確實影響別人做生意



有一天去成都凱德廣場，一樓的一個奶茶店裡，全部都是老年人，希望老年人理解一下生意人的難處



可以去社區活動中心散心聊天，也可以去茶樓會友。就是不能不消費而霸佔人家開店做生意的場地

