胡錫進：應經濟制裁烏克蘭電競選手Zeus　禁止他進入內地港澳

大連工業大學女大學生李欣蒔和烏克蘭已婚男電競選手Zeus發生「一夜情」後，男方將影片發到互聯網上，炫耀中國女孩是「easy girl」，大連工業大學以「有損國格」為由擬對女方作出開除學籍處分，引發軒然大波。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，不支持校方這個決定，又稱應當受到懲罰的是那名烏克蘭電競選手，他呼籲中國有關方面應當不僅對他實施經濟制裁，而且應該永久禁止他進入中國大陸和香港、澳門。



也有內地律師批評，校方的處分有點過於嚴厲。



Zeus在網絡發布二人私密影片炫耀「戰績」：

胡錫進的文章稱，21歲的李欣蒔無疑做錯了，讓她個人、前男友以及她的父母都蒙羞了。大連工業大學認為她影響了校譽，但說她有損國格，這非常值得商榷。這個認知和定性極不嚴肅。倒是Zeus把與女孩親熱的影片發到網上炫耀，才是侮辱了烏克蘭的國格，關心了這個信息的外國公眾會因此對烏克蘭男人的道德水準發生一次跳水式看低。

文章稱，準確說，李欣蒔是之後偷情演變成互聯網事件的受害者。在後一段的事情中，她的問題在於太輕率了，在不了解對方人品的情況下，就允許對方拍了照片和影片。

事情發酵後，學校一方面要對李欣蒔進行處分教育，另一方面，學校也應對自己的在校生履行保護之責。學校對類似情況規定的處分是記過及以上，因為互聯網上對李欣蒔的罵聲很高，就將她開除，推向社會，並且在處分決定中直呼其名。這樣做的合理性值得探討。他呼籲校方改為記過或留校察看。

胡錫進認為，認為真正應當受到懲罰的是Zeus。他呼籲中國有關方面應當不僅對他實施經濟制裁，而且應該永久禁止他進入中國大陸和香港、澳門。