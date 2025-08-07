滬港青年上海實習37天　攜手展才共繪國家發展藍圖

由港區婦聯代表聯誼會主辦，上海市婦女聯合會支持，香港特區政府「民青局2025-2026青年內地實習計劃資助計劃」資助的「『滬』動創新——香港青年上海實習計劃2025」，日前組織了共30位香港青年到上海展開為期37天的實習之旅。實習計劃安排了30位優秀的同濟大學學子與30位香港大學生結為一對一的研學夥伴關係，共同學習、共同成長。



8月2日下午，「滬港青年『滬』動·共助祖國發展」活動在同濟大學隆重舉行。青年們各展其長，聚焦於「香港青年如何積極融入國家發展大局並助力祖國發展」主題，通過調研報告、創意視頻、情景演說等多元形式，將近日內結伴交流的所見所思匯聚為精彩成果展示。活動由港區婦聯代表聯誼會主辦，並獲得上海市婦聯及同濟大學大力支持。全國婦聯執委、港區婦聯會長陸海，上海海外聯誼會總幹事蔣立，上海市婦聯發展聯絡部副部長管丹丹，同濟大學婦委常務副主任、女子學院副院長肖輝，全國婦聯特邀代表、港區婦聯會務顧問周莉莉，上海市香港商會副會長黎慶文、副秘書長譚丹妮，資深傳媒人張萍，環球國際投資有限公司董事葉溫金燕等嘉賓及滬港兩地青年代表近百人齊聚現場，共話青年使命，共繪發展藍圖。

港區婦聯會長陸海

陸海致歡迎辭時表示，習近平總書記強調「未來屬於青年，希望寄予青年」，對青年寄予厚望。希望在座的各位青年做到「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」，以腳步丈量祖國廣袤大地，用雙眼觀察國家發展萬象，用心領略上海「海納百川，兼容並蓄」的獨特海派文化。她期待今天的活動能碰撞出更多思想火花，共同匯聚成照亮滬港合作、貢獻國家發展的璀璨星河。

管丹丹致勉辭時表示，希望在座的各位香港青年能夠做胸懷家國的「追夢人」，將個人理想融入國家發展中；做知行合一的「實幹家」，在實踐中增長才幹，在奮鬥中錘煉本領；做滬港交流的「生力軍」，以親身經歷講述真實立體的中國故事，傳播滬港兩地的友好情誼。

肖輝致勉辭時表示，無論何時，青年人的未來都是所有人的事業，我們要為青年人的成長成才貢獻力量。她未來希望能夠繼續與上海市婦聯、港區婦聯等攜手，共同促進滬港婦女發展、青年交流。

30組滬港青年隨後按組別開展展演，他們結合實習經歷及交流成果，多元形式表達對如何助力國家發展的思考。他們當中有的就香港青年在滬、大灣區等內地城市生活及工作等利好政策作介紹；有的透過小品對話的方式生動演繹了滬港青年從相識相知再到共同推動兩地融合發展的過程；有的引領全場合唱《滬港同心》一歌，以滬語和粵語共同表達滬港青年之間的團結和友愛。

活動最終揭曉金、銀、銅獎及最佳創意獎、深耕研究獎和最佳人氣獎三個特別獎項。深耕研究獎由原燡翀、陳聰同學獲得。銅獎由孫德潤、孫璟燦同學獲得。銀獎由周禮謙、蔣沛傑同學獲得。最佳創意獎、最佳人氣獎及金獎均由彭胤羲、陳昱瑋、梅哲遠、李欣武同學獲得。

港區婦聯會務顧問周莉莉。

周莉莉致感謝辭。她表示，本次活動是滬港婦團組織協作培育青年人才的重要平台，期望大家能夠學有所獲、行其所知，結合自身實際更好地助力祖國發展。

出席活動的嘉賓還有港區婦聯常務副秘書長陳淑芝，港區婦聯青年事務委員會副主任榮明珠、鄺紫淩，委員梁慧欣，以及上海市青聯副主席包鴻勳，同濟大學團委副書記孫羽捷等。