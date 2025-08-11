DeepSeek母公司幻方量化總監被查　6年非法套取1.18億券商佣金

內地頂尖量化私募機構「幻方量化」近日陷入一宗金額高達1.18億元（人民幣，下同）的券商返佣案件，涉案主角為公司市場總監李橙，事件時間跨度長達六年。由於幻方量化同時是人工智能大模型「DeepSeek」的母公司，其雙重身份引發市場高度關注。



據調查，李橙在2018年至2023年間涉嫌與某券商營業部經理合作，通過虛構經紀人身份，將幻方量化的交易導入指定營業部，從而套取券商「交易佣金40%提成」制度下的績效獎金，六年間累計金額達1.18億元，其中逾2000萬元流入李橙個人手中。目前，相關涉案人員已被移交司法機關處理。

針對事件，幻方量化相關人士回應稱，李橙確實在協助調查，但強調「這是個人行為，不是公司行為，公司沒有做過返佣的行為，目前也沒有任何監管機構找到公司」。該人士進一步解釋：「公司之前也是不知情的，券商怎麼給銷售人員激勵，其實公司都是不知道的。」

Deepseek是幻方量化旗下公司。（視覺中國）

此外，公司聲明其與所有合作渠道的費率一致，佣金處於行業較低水平，並指李橙僅為普通市場人員，並非高管。幻方量化表示，正等待調查結果出爐，再作進一步處理。

有私募業內人士透露，「券商返佣」在行業內並不罕見，通常指券商根據交易量返還部分佣金給投資者，包括量化私募機構。由於量化基金的高頻交易特性，佣金規模龐大，返佣金額亦可能極為可觀。

一位量化私募高管表示：「券商的最低佣金可能達到萬零點八五，或者萬一，在這個基礎之上加的佣金都是可以返出來的。」他舉例稱，若交易量達10億元，返佣金額可達約100萬元，「相當於一個公司一個月的正常辦公費用」。不過，若返佣比例過高（如超過萬三），則容易被監管察覺。

公開資料顯示，幻方量化由梁文鋒創立，是中國量化投資領域的頭部機構，旗下擁有浙江九章資產和寧波幻方量化兩家百億級私募平台。公司管理規模在2021年曾突破千億元，並於2023年成立深度求索（DeepSeek）公司，進軍人工智能領域，2025年1月正式推出大模型「DeepSeek」。

目前，量化私募行業競爭激烈，衍覆、明汯、九坤和幻方被視為新的「四大天王」，管理規模均在600億至700億元之間。市場分析指出，近期小盤股活躍行情為量化策略帶來超額收益機會，而人工智能、新消費等領域仍是私募機構關注的重點方向。