高速公路副駕戴驅魔人面具嚇其他司機　網民怒斥：出車禍誰擔責

有網民反映，近日在長深高速公路上，有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。

8月25日，杭州高速交警轄區大隊工作人員表示，已關注到此事，正在處理。



《極目新聞》報道，8月24日，有網民稱在長深高速杭州段上，有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。影片顯示，兩輛車行駛中時有並行，戴面具的人坐在一輛滬A牌照的車上，開車窗微微起身看向過路車輛，然後拉起車窗又轉頭注視。

坐在副駕的乘客戴了恐怖面具嚇其他司機。（極目新聞）

該網民介紹，自己不認識戴面具的人，對方搖下車窗注視車輛，懷疑是故意為之，「我坐在後座拍的，我車裏的女生嚇了一跳。太膈應人了」。

網民睇法：

戴著恐怖面具嚇別人太不負責任了吧

要是出了重大車禍，該算誰的，我請問呢

尋釁滋事真該用的時候，又消失了。

一杯奶茶扔過去

七月了，他這樣搞，會被反噬的

惡作劇不考慮後果

真的好危險啊 膽子小的司機真的會出事……

