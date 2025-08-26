高速公路副駕戴驅魔人面具嚇其他司機 網民怒斥：出車禍誰擔責
撰文：林芷瑩
出版：更新：
有網民反映，近日在長深高速公路上，有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。
8月25日，杭州高速交警轄區大隊工作人員表示，已關注到此事，正在處理。
《極目新聞》報道，8月24日，有網民稱在長深高速杭州段上，有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。影片顯示，兩輛車行駛中時有並行，戴面具的人坐在一輛滬A牌照的車上，開車窗微微起身看向過路車輛，然後拉起車窗又轉頭注視。
該網民介紹，自己不認識戴面具的人，對方搖下車窗注視車輛，懷疑是故意為之，「我坐在後座拍的，我車裏的女生嚇了一跳。太膈應人了」。
網民睇法：
戴著恐怖面具嚇別人太不負責任了吧
要是出了重大車禍，該算誰的，我請問呢
尋釁滋事真該用的時候，又消失了。
一杯奶茶扔過去
七月了，他這樣搞，會被反噬的
惡作劇不考慮後果
真的好危險啊 膽子小的司機真的會出事……
內蒙古一景區清潔工勸遊客勿亂扔煙霧棒遭毆打 警方行拘3人業主連夜砸自家門牆用磚頭將整個大堂「據為己有」 官方介入調查真．沉浸式學習？ 小童翻欄入動物展區摸標本惹議：家長還不懂事河南武俠城景區NPC遭遊客鎖喉搶「銀票」 網民：應按搶劫罪論處烏蘭哈達火山群挖出黃金？ 官方：無黃金，遊客可撿地表瑪瑙留念