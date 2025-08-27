外籍教師高速公路戴面具嚇人引熱議　女子開車敷面膜也被懲處？

8月24日，有網民稱在長深高速杭州段上，有人戴恐怖面具故意驚嚇過路車輛。影片顯示，兩輛車行駛中時有並行，戴面具的人坐在一輛滬A牌照的車上，開車窗微微起身看向過路車輛，然後拉起車窗又轉頭注視。官方調查稱，涉事人員是蕭山區某校外籍老師Hugo(男，42歲)，事件在微博引發熱議。



坐在副駕的乘客戴了恐怖面具嚇其他司機。（極目新聞）

據了解，8月24日16時57分，Hugo搭乘朋友車輛從G25長深高速返杭，行駛至富陽龍門互通時，在隨身攜帶包內翻找零食時看到面具後拿出把玩佩戴，被同向行駛的其他車上人員看見，並用手機拍攝視頻。

雙方車輛同向並車行駛約9秒，其間未發現雙方有言語交流及其他異常行為。17時27分，該涉事車輛從杭州南收費站駛出，車上人員未佩戴面具。

此行為儘管未造成後果，但鑒於可能影響行車安全，公安機關迅速查找到該涉事人員，對其進行批評教育。其表示悔過，並向當事人道歉取得諒解，還就該事件引發關注向廣大網友致歉。

杭州高速交警提醒廣大駕駛人「文明行車」，杜絕危險舉動，如遇類似情況，請保持客觀冷靜，確保安全後及時撥打12122報警。

曾有女子開車敷面膜被罰款

2019年曾有一名開汽車修理店的田女士原本已經敷上面膜準備休息，卻沒想到一個客戶打來緊急電話說車子沒電了，需要救援，田女士二話沒說，就敷著面膜開車趕了過去。田女士稱，「因為面膜一百塊錢一張，我沒捨得扔掉。 」

田女士駕車從長安中路一直開到到包基，而她這樣的行為被監控抓拍到了。交警城西中隊副中隊長施昊表示：「其敷面膜的時候，一定會影響安全駕駛，我們會以罰款50元，記2分的處罰對其進行處理。」