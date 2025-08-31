遊客翻欄踩岩石撿相機　七彩丹霞景區：地質資源不可再生，已報警

有男遊客近日在甘肅張掖七彩丹霞景區內，翻欄進入保護區撿拾相機。景區工作人員稱，地質資源不可再生，已報警處理。



有遊客反映，在甘肅張掖七彩丹霞景區內，一名男遊客翻越護欄進入保護區域，沿着山坡到下方撿拾相機，因當時正在下雨，土層疏鬆，其行為對地表疑似造成破壞。

《澎湃新聞》報道，8月29日，景區工作人員表示，每一個觀景台均配有保安巡邏，事發後，保安第一時間已讓該名男遊客離開保護區，隨即現場報警處理。

遊客踩踏景區內丹霞地貌。（影片截圖）

工作人員強調，七彩丹霞屬於不可再生的地質資源，不允許踩踏。

《新京報》報道，張掖市臨澤縣文旅局工作人員稱，當時該名男遊客比較心急，就翻越護欄過去，當局正翻查閉路電視紀錄還原情況，查實後會對當事人作出處理。經當地文旅部門初步核查，該名遊客踩踏未對丹霞地貌造成太大影響。

據介紹，張掖七彩丹霞景區是國內唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀高度覆合區，該景區主要發育由1.35億年至6500萬年的白堊紀「紅層」。