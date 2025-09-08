1杯腹瀉8次　內地網紅酸奶成新型瀉藥　含益生菌超成人所需上百倍

內地現製酸奶品牌 Blueglass 近日因「網紅酸奶成新型瀉藥」「45元一杯竄稀酸奶火遍全網」等話題登上熱搜。不少網民稱飲用其「暢／Buff暢」系列後出現腹痛、腹瀉，亦有個案因腸胃炎入院。品牌客服回應指產品含高活性益生菌及膳食纖維，或致「暢」的反應，並不建議腸胃消化功能弱者食用。有醫生提醒，益生菌與膳食纖維並非越多越好，如出現腹瀉不宜再飲用。



據該品牌官網介紹，Blueglass Yogurt（阿秋拉尕酸奶）創立於2012年，隸屬北京悅活餐飲管理有限責任公司，目前在國內有超100家門店，主售酸奶產品，定價約29.9至49元（人民幣，下同）。「暢」派酸奶為主打系列之一。

門店標示顯示，「暢」派酸奶分標準版與高階版，每杯宣稱含有5000億活性益生菌。店員指，「暢」派部份益生菌源自生牛乳發酵，另一部份來自品牌特有的「小藍瓶1號高膳食纖維活性益生菌酸奶」。標準版含3杯「小藍瓶1號」、高階版含4杯。包裝標示每杯「小藍瓶1號」膳食纖維（以低聚果糖計）至少13.5克、益生菌至少700億，即標準版每杯至少含40.5克膳食纖維，高階版至少54克。

據悉，該飲品店在深圳亦設有門店，且在售「暢」派酸奶。有店員表示，「賣得比較好的是『暢』派，很多健身、減肥的顧客會點」，但「腸胃不好的人食用可能會拉肚子」，「之前有接到過顧客反饋」。

武漢一門店前台展示約40款酸奶，單杯29.9至49元不等。「暢」系列分普通版（3瓶小藍瓶）與高階版（4瓶），店員稱「高階版的通便效果更好」。小程序頁面亦標註「勸你別試」「建議您不要跟風買，您真的有需要再買」「腸胃消化功能弱者建議不食用本品，自然健康很重要」。

有內媒記者購買高階版「藍莓草莓黑桑椹」口味後進行實測，發現約1小時出現脹氣，22:30首次腹瀉，次日凌晨再次腹瀉並拉清水樣便，之後多次連續打嗝。另一測評中，記者13:20飲畢550毫升高階版，15:10出現明顯腸胃蠕動，15:30至19:30期間腹瀉4次。

一杯裡面含5000億活性益生菌。

客服：因「暢」定位 最多含5000億活性益生菌

品牌官方客服稱，每杯酸奶「至少有1000億的活性益生菌」，並含「豐富的膳食纖維」，兩者會「改善胃腸道菌群，活躍腸道，因此會有『暢』的反應」。其中「Buff暢系列酸奶有5000億活性益生菌，『暢』的反應會更強烈」，「不建議腸胃消化功能弱者食用」。客服並提供「小藍瓶」檢測報告，指「『Buff暢系列酸奶』主打的就是『暢』，『暢』的原動力主要來自添加的小藍瓶，飲用後是否會拉肚子因人而異，每個人的腸胃功能不一樣」。

有醫生指出，功能性便秘與腸道菌群失衡相關，酸奶可補充益生菌、整腸並抑制有害菌，嗜酸桿菌、雙歧桿菌等有助預防便秘與維持平衡；乳酸發酵亦降低乳糖含量，乳糖酶不足者相對更易耐受。不過，「這並不代表消費者可以依靠酸奶治療便秘」，如出現腹瀉「則不宜飲用」，透過腹瀉改善便秘「會加重胃腸道菌群失調」，易丟失營養、損傷腸黏膜。

消化內科醫師表示：「吃了什麼東西以後導致人拉肚子，都未必是健康的。」益生菌可利於腸道，膳食纖維增加飽腹、助於血糖血脂管理，但「數量並非越多越好」。另有臨床營養科主任指，成年人每日所需要的益生菌在10億至50億，「如果一杯酸奶真的有5000億的話，那麼超標上百倍了」。亦有消化科醫師稱，過多益生菌或膳食纖維可能導致菌群失衡或刺激腸道，引發腹脹、腹瀉；某些人對特定益生菌或纖維敏感，腸胃較弱者更易出現「過度反應」。

部份消費者在社交平台分享飲後體驗，稱「以為自己是鋼鐵腸胃」「這真的不是瀉藥嗎？」亦有自述減肥代餐後進急診，被診斷急性腸炎。帖子評論中，不乏「我買了，也拉了」「今天喝完上了8次廁所」等回應；但也有人對未能如期「暢快」表示失望。

據悉，該品牌曾多次引發公眾討論。曾推出以「助眠」為賣點的「晚安膠原酸奶」；另在2024年因「Superboy男友力扳回一局」酸奶廣告用語涉及暗示「壯陽」而被監管部門調查，相關標語其後下架改為「好精神·扳回一局」。2021年10月，品牌又因「天然藻藍蛋白酸奶」宣稱「對抗炎症」「美容養顏」「延緩衰老」被指虛假宣傳，遭罰款6萬元。