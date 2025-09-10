香飄飄奶茶珍珠保質期內發霉變綠　品牌方：有待核查判斷具體原因

有消費者反映，近日飲用香飄飄「原葉現泡」奶茶時，發現附贈的黑糖珍珠在保質期內發霉。香飄飄客服表示，需核查產品後才能判斷發霉原因。



《經視直播》報道，據消費者反映，她在孕期於安徽合肥一超市購買香飄飄「原葉現泡」奶茶，飲用多杯後並未察覺異常，直至哺乳期僅剩兩杯時，家人在沖泡時發現其中一袋珍珠存在明顯綠色霉菌。

有消費者反映，香飄飄「原葉現泡」奶茶附贈的黑糖珍珠，在保質期內發霉。（經視直播）

消費者稱，該奶茶生產日期為2024年12月1日，保質期一年，並未過期。珍珠為獨立黑色密封包裝，發霉原因尚不明確。事發後，當地銷售人員及廠家曾聯繫她，對方回應稱該產品為新開發品類，並提出以郵寄數杯奶茶或新品作為補償，但她未有接受。

9月10日，香飄飄官方服務熱線客服人員回應稱，尚未接到相關反饋，將記錄具體情況並轉交當地銷售人員來核查，待查看產品後方能判斷發霉原因。