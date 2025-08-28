「會飛的車」真的來了！馬斯克也有份投資　垂直起降再也不怕塞車

美國初創公司Alef Aeronautics宣佈，其全球首款純電動飛行汽車Model A已在加州半月灣（Half Moon Bay）和霍利斯特（Hollister）兩座機場啟動測試運營。



官網顯示，這款車售價30萬美元，當前約合港幣233萬多，已獲得3300份訂單，預計明年正式交付客戶。

+ 6

就造型而言，Model A原型車確實和常見的飛行汽車大不相同，它保留了汽車的原貌，有四個輪子，通體為黑色，沒有外露螺旋槳。

據悉，這款車在滿電狀態下，水平飛行可達177公里，地面行駛可達322公里。

支持垂直升降，能應對突發事件，比如說一輛貨車事故後封鎖了高速公路，如此就能啟動飛行模式越過貨車而後落地繼續向前，不耽誤行程。

資料顯示，該公司總部位於美國加州，於2015年開始便着手研發純電動飛行汽車，於2022年發布原型車Model A，在不到一年內成為首個獲得美國聯邦航空局特別適航認證的飛行汽車項目。

有趣的是，由於馬斯克（Elon Musk）的SpaceX也是這家公司的投資人，也有網友戲稱Model A是「馬斯克的新車」。

不過馬斯克本人對於飛行汽車卻非常排斥，稱其噪音大、風力衝擊也大，還有墜落風險，會讓人很不安，尤其在人口密集區。

萬一零件掉落或撞到大樓就麻煩了，再加上惡劣天氣時，飛行交通往往停運。相較之下地下隧道就沒有這些問題。

延伸閲讀：懂車帝36款車輔助駕駛引爭議 Tesla未全通過 國產智駕通過率低（點擊連結看全文）

+ 11

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】