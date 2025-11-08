30歲男子突發腦膜炎　智力退回到3歲！長期捱夜玩手機釀禍

浙江寧波一名30歲男子，因「熬夜刷手機」、「作息晝夜顛倒」突發腦膜炎，智力更退回到3歲水平。



綜合內媒報道，寧波大學附屬第一醫院感染科，近一個月內已連續收治8宗腦膜炎患者，他們的平均年齡僅26歲，最小的患者甚至只有16歲，他們都有「熬夜刷手機」、「作息晝夜顛倒」的共同特徵。

其中，30歲的小張（化名）在表姐公司打工，平時晚上習慣在宿舍打機，經常玩到凌晨。事發當天，表姐發現小張沒來上班，電話亦無人接聽。

察覺異常後，表姐趕到小張宿舍，發現他躺在床上，說話含糊不清，整個人高燒，於是緊急將其送往附近醫院。

送院途中，小張病情急劇惡化，出現嗜睡症狀，轉至寧波大學附屬第一醫院時已陷入昏迷。經檢查，醫生確診他為「病毒性腦膜炎伴腦炎」。

浙江寧波一名30歲男子，因「熬夜刷手機」、「作息晝夜顛倒」突發腦膜炎，智力更退回到3歲水平。（示意圖片/網上圖片）

由於病情危重，小張被轉入ICU進行搶救。經過ICU、感染科、神經內科、神經外科等多學科專家聯合會診（MDT），盡管小張最終脫離了生命危險，卻留下了嚴重後遺症，智力退至3歲兒童水平，無法正常說話，肢體運動能力大幅下降，生活完全不能自理。

醫生介紹，患上腦膜炎與「血腦屏障」和免疫力密切相關。血腦屏障是大腦的「保護罩」，能阻擋細菌、病毒等病原體進入顱內，但熬夜這一不良習慣會破壞這層「保護罩」。

一方面，長期熬夜容易導致生物鐘紊亂，血腦屏障通透性增加，病原體更容易突破屏障入侵顱內；另一方面，熬夜會使免疫細胞活性降低，人體抵抗力下降，原本存在於呼吸道、消化道內，與人體共生的病原體，會在免疫力薄弱時「興風作浪」，引發感染。

在常見的腦膜炎致病病毒中，皰疹病毒最為多見，其次是腸道病毒。這類病毒引發的顱內感染，輕症患者經及時抗病毒治療，通常5-7天即可好轉，不會留下後遺症。

但若拖延治療，甚至引發腦炎，可能出現癲癇、肢體偏癱、尿瀦留、認知功能障礙等嚴重後遺癥，恢復時間長達3-6個月，甚至影響終身。

醫生提醒，預防腦膜炎關鍵在於日常的健康生活習慣，首先要保持規律作息，避免長期熬夜，每晚保證7-8小時睡眠。

若出現不明原因發熱、頭痛、嘔吐等症狀，應及時就醫排查顱內感染。顱內感染雖相對罕見，但起病急、病情重，盡早診斷和治療至關重要。