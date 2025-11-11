華女遊客檳城景點擅畫熊貓稱「讓人認識四川重慶」　大馬網民怒批

近日，一名中國籍女遊客在馬來西亞檳城著名景點「姓周橋」的壁畫上擅自塗鴉，畫下熊貓，並上傳小紅書分享，引發大批大馬網民強烈譴責，批評其行為涉嫌破壞公物與不尊重本地文化。



涉事女遊客自稱「獅獅」，據其在小紅書上發布的畫面顯示，她拿起畫筆在姓氏橋當中規模最大的「姓周橋」的牆面上繪製一隻熊貓，並在鏡頭前聲稱：「我覺得這面牆很有特色，所以想畫一隻小熊貓。」

女遊客上傳小紅書分享。（小紅書）

期間，有當地居民曾上前勸阻，提醒「獅獅」牆面屬於公共藝術，不應擅改，但前者仍堅持完成繪畫，並表示當外國遊客駐足觀看時，她感到「非常自豪」。她進一步稱：「因為熊貓，大家就會認識四川、認識重慶，對重慶更有好奇心。」

+ 2

大馬網民指其行為涉嫌破壞公物：

最後，她與熊貓畫作合影留念，並將影片上傳網絡。不過事件很快引發大馬網民排山倒海的批評，指她擅自破壞文化遺產，根本是破壞公共財物，「自以為藝術，實則不尊重他國文化」，甚至是在公然挑戰馬來西亞法律。還有網民表示事主如果是在新加坡就根本不敢這樣做。

目前，執法部門尚未就事件作正式回應，當地居民與文化團體則呼籲當局介入調查，維護檳城古跡區的藝術完整性以及文化尊嚴。