耗資過億「全球最大人造月亮」爛尾　資金鏈斷裂待招商盤活

貴州六盤水盤州市中央森林公園內的月亮山山頂，矗立著一座高約100米、球體直徑達40米的「人造月亮」。然而，被譽為「全世界最大的人造月亮」卻在運營不足百日後停運至今，截至今年8月，項目建設工程總造價已超1.07億元（人民幣，下同）。

近期，盤州市自然資源局官網上已有多份有關該項目的許可手續正在公示。項目建設單位「貴州宏財公司」的知情者透露，該項目因背後國企的資金鏈斷裂而停工，公司希望能招商，找到新合作方注資，共同投資盤活該項目，但目前暫無法確定具體重建時間。



「人造月亮」啟用不足百日後停運至今

《紅星新聞》報道，中央森林公園內通往「人造月亮」的山路已被柵欄封鎖，即使從後山的小路抵達月亮山山頂，進入「人造月亮」內部的道路也已被大門封鎖，登上玻璃棧道的樓梯入口也被多個水桶遮擋無法通行。現場遺留大量建築垃圾，建築物也變得鏽跡斑斑，路邊告示牌寫了「場地維修中，暫不對外開放」標語。

貴州六盤水盤州市中央森林公園內的月亮山山頂，矗立著一座高約100米、球體直徑達40米的「人造月亮」。（紅星新聞）

盤州市自然資源局官網的資料顯示，「人造月亮」總建築面積達4354.49㎡。按原設計方案，人造月亮球體內還設有超400㎡的環形餐廳，另有酒店客房9個，站在「月亮」下的玻璃懸空觀景區，能俯瞰整個盤州城區。

家住月亮山腳下月亮山社區的居民王先生，仍記得5年前「人造月亮」球體開燈運營時的盛況，「當時很多人來打卡，到了快傍晚時，通往山頂的路都堵車了，我們社區跟著熱鬧起來，我店裏的收入也增加了」。

李先生憶述，人造月亮亮燈時山腳下全被照亮，「就是不開路燈，夜裏也如白晝亮堂」。雖然當時還沒完全建好，但1樓接待大廳已有遊客，9樓旋轉餐廳也很吸引人。

該項目建設單位為貴州宏財公司，該公司一名對「人造月亮」項目熟悉的知情者介紹，項目包括試運營前後只開啟約2、3個月，後續再無進展。直至2020年底，項目建成的僅有1樓大廳、頂部的「月亮」以及球體內的旋轉餐廳，其餘2至8層本來設計為酒店的部分，至今未建設完工。

通往「人造月亮」的山路已被柵欄封鎖。（紅星新聞）

建成1年後成閒置低效旅遊項目

該項目2022年發布的一份招商項目推介提到，直徑40米的「月球」上，是表面積達5024㎡的LED球形屏幕。按「盤州旅遊」官方介紹，球體採用全彩LED顯示屏，立體播放動畫可360°無死角觀看。

有專家曾公開指出，長期暴露在強光環境下，或對市民生物鐘和野生動植物產生影響。面對質疑，有自媒體文章提到，運營方也就此回應稱，已配套建立完善的監測系統，實時調整光照參數確保生態安全。前述的貴州宏財公司知情者坦言，項目初期確有做類似設計，「但只能說照亮附近區域，不是全城」。

然而，這座矗立山巔的「人造月亮」已停運近5年，甚至成為當地的閒置旅遊資產。

在六盤水市人民政府官網，2021年10月一篇名為《六盤水市：多舉措並舉抓閒置低效旅遊項目盤活初見成效》的文章提到，中央森林公園月亮山綜合體項目，已成為彼時當地著力推進的閒置低效旅遊項目之一。盤州市住建局一名工作人員證實，該綜合體的確屬於盤州市政項目，也的確已被納入當地閒置資產盤活項目。

人造月亮亮燈時效果。（紅星新聞）

知情者：公司遇資金鏈斷裂

工商登記信息顯示，作為建設單位的貴州宏財公司成立於2004年，是國有控股有限責任公司，法定代表人為陳興波。

天眼查信息顯示，盤州市工業和信息化局為貴州宏財公司主要股東，持股比例超99%。該公司從2023年到2024年就有25次被列入失信名單。2025年又有兩次被列入失信名單，陳興波也成為失信被執行人。今年10月，該公司又因虛開增值稅發票被罰30萬元。

按照「信用中國」官網記載，截至今年8月，月亮山綜合體項目工程花費已超1.07億元。但建設資金難以持續，成了貴州宏財公司推進該項目的一大難題。

月亮山綜合體項目招標公示。（紅星新聞）

公開資料顯示，月亮山綜合體建設項目的管理屬地為盤州市住建局。按照此前的招標計劃，該項目應於2017年8月開建，2020年10月竣工。而項目停擺至今的原因，上述知情人士解釋，項目耗資巨大，因公司同步在建多個項目，因此2020年底公司因資金鏈斷裂，導致綜合體無法繼續施工。

住建局工作人員也透露，項目停運的主要原因，來自作為建設單位的貴州宏財公司自身，「如果有新的資金注入，或許就能盤活這個項目」。

「人造月亮」自2020年後基本處於停工狀態，但為了注入資金，相關招商活動仍在繼續。知情者稱，很多人咨詢後發現項目停滯，所以招商效果不太理想，並提到目前招標的主要方向，是希望能找到能共同建設項目的合作方。

2022年8月公開的「盤州市月亮山綜合體運營招商項目推介」的招商信息。（紅星新聞）

原設計方案存在「用地紅線不符」等問題

住建局工作人員介紹，除了資金問題，該項目此前存在消防等工程質量問題亦需要整改，加之項目建設時存在土地規劃方面手續未審核通過的現象，也在一定程度上影響綜合體建設推進。

上述宏財公司的知情者也承認，項目原設計方案存在如「用地紅線不符」等不合規現象，加之項目動工時公司還未獲得施工許可證等資質不齊問題，也成為項目推進的「攔路虎」。

今年8月15日，貴州宏財公司違反《城鄉規劃法》第四十條（該條款規定：在城市、鎮規劃區內進行建築物等工程建設，建設單位應向當地政府城鄉規劃主管部門等申辦建設工程規劃許可證），被盤州市城市管理綜合行政執法局罰款550萬元。

貴州宏財公司被罰550萬元。（紅星新聞）

在建設「人造月亮」項目上，貴州宏財公司已多次被當地行政處罰。據天眼查紀錄，2022年9月的處罰決定顯示，該公司在未取得施工許可證情況下，擅自於2017年8月中旬開工，被處以44萬餘元的行政罰款。此外，該公司在2017年也多次因修建中央森林公園非法占用林地屢遭行政處罰。

至於原設計方案存在的「用地紅線不符」等問題，該項目《規劃設計方案變更公示》明確羅列了項目5項新的變更內容，其中包括：原來設計方案存在用地紅線不符；建築面積計算有誤；道路、觀景台設計不合理等問題；並要求項目名稱由原來的「盤州市中央森林公園月亮山綜合體建設項目」，更名為「盤縣中央森林公園月亮山綜合體建設項目」。

何時能盤活「人造月亮」？

儘管月亮山仍未有動工重建跡象，但工地上已懸掛了不少有關項目變更的新方案。同時，除上述自今年7月開始對外公示的《方案》外，該公司此前因「建設工程規劃許可證」被罰款550萬一事，目前也有新進展。

在盤州市自然資源局官網上，該公司新的「建設工程規劃許可證」已在今年9月進行公開批前公示。

通往「人造月亮」的山路已被柵欄封鎖。（紅星新聞）

對於這是否意味已停滯5年的「人造月亮」項目即將亮燈重啟，盤州市自然資源局工作人員表示，建設公司相關的建設資質手續眼下已基本補充完成，現在資質已初步完備，公司也對此前出現的消防質量等工程問題進行整改。待建設工程整改完成，如有新的資金注入，建設單位就會啟動重建。政府部門也會在職責範圍內，配合企業盡可能盤活該項目。

同時，盤州市自然資源局的工作人員也稱，建設單位提出的相關項目方案變更正在官網公示，若公示無異議就會進行下一步審查。此前建設單位存在建設許可證、施工許可證資質缺失等問題，目前處罰已結束。

上述貴州宏財公司的知情人士也透露，公司也希望項目能在明年初開啟重建工作，並表示項目新的招商工作也正在制定。