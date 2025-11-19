全運會．田徑︱16歲小將陳妤頡包辦短跑兩金　天才少女成新女飛人

全運會2025的田徑賽場上星光熠熠，不過今屆賽事最受注目的運動員不是蘇炳添或吳艷妮等知名巨星，而是年僅16歲的浙江小將陳妤頡。

過去半年陳妤頡急速冒起，今年6月底她出戰全國田徑冠軍賽時，在女子100米決賽以11.29秒刷新全國少年紀錄，並擊敗她視為偶像的葛曼棋奪冠。今屆全運會她在100米決賽再次刷新紀錄勝出，今晚上演的200米決賽再奪第一名，包辦今屆100米及200米兩面金牌，獲中國媒體封為「天才少女」，內地甚至有網民誇張地說她猶如「女版保特」。



全運會．田徑︱16歲小將陳妤頡包辦100米、200米兩金，天才少女成新女飛人。（全運會）

中國「女版保特」——16歲小將陳妤頡

陳妤頡由小學五年級開始練習田徑項目，2022年11月在浙江寧波鄞州區中小學田徑運動會以11.88秒的佳績贏得100米冠軍，開始為人熟悉。當時作為初中學生，她需要兼顧學業和練習，會趁每天放學和周末到寧波體校訓練。

教練吳亞存指出，陳妤頡從未缺席訓練。去年開始她成績愈來愈好，獲封為「最強初中生」，今年她表現更上層樓，6月全國田徑冠軍賽在一眾高手中奪冠，更是一夜成名。她視2023杭州亞運百米女飛人葛曼棋為偶像，結果擊敗對方勝出，賽後得第三名的葛曼棋大讚陳妤頡的表現，大方地說：「很高興看到今天的結果，這證明了我們的後備人才儲備，也將激勵我們繼續前進！」

全運會．田徑︱陳妤頡100米決賽刷新亞洲青年紀錄奪冠。（全運會）

最受期待的百米女飛人決賽

今屆女子100米決賽備受外界期待，34歲的名將韋永麗，28歲的葛曼棋，16歲的陳妤頡原本有望來一場中國三代女飛人大戰，可惜葛曼棋在準決賽後段受傷，就算晉級決賽亦未上陣。結果陳妤頡跑出11.10秒的新亞洲青年紀錄奪冠，韋永麗以11.37秒得亞軍。這場大戰過後，韋永麗隨即宣布退役。

今晚舉行的女子200米決賽，全場年紀最細的陳妤頡再度登場，即使身旁第5線的劉英蘭中途跌倒，她亦未受影響，以23.02秒再奪一金，個人包辦100米及200米短跑金牌，她在今屆全運會充滿統治力的表現，令部分內地網民封她為「女版保特」。