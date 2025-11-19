全運會．乒乓球︱陳夢隔空再贏孫穎莎 女團決賽領山東勝河北奪金
撰文：吳慕兒
更新：
全運會2025備受注目的乒乓球賽事進入團體賽最後階段，周三（19日）先上演女子團體決賽，由陳夢率領的山東隊，大戰孫穎莎為首的河北隊。
兩大星將無緣在女單賽事較量，團體賽亦未有正面交鋒的機會，兩人各為團隊獲得兩分之下，山東隊以3：2險勝贏得金牌，陳夢再一次成為贏家。
全運會．乒乓球女團金牌戰︱陳夢領山東鬥孫穎莎與河北隊
陳夢連續兩屆奧運女單決賽擊敗孫穎莎封后，今屆全運卻未能再度上演二人對決。陳夢在4強不敵王曼昱下馬，決賽孫穎莎力戰下2：4落敗，連續兩屆全運會決賽負王曼昱得銀牌，而陳夢在銅牌戰擊敗朱雨玲。
女子團體賽王曼昱率領黑龍江入四強後傷退，準決賽河北隊3：0贏黑龍江，山東3：2挫上海，決賽陳夢率領的山東隊，大戰孫穎莎為首的河北隊。
陳夢與孫穎莎各得兩分 卻未正面交鋒
第一場是雙打，陳夢夥拍王曉彤面對王添藝/何卓佳，輕鬆直落3局（11：8、11：7、11：5）勝出拿下第一分。第二場女子單打，河北派出孫穎莎鬥范思琦，順利贏局數3：1，大分為河北隊扳平1：1。
第三場亦是單打，陳夢以3：0（11：8、11：7、11：6）擊敗王添藝，兩次出場均為山東隊得分。第四場同是單打，孫穎莎再度出場亦是3：0（11：2、11：4、11：7）輕取王曉彤。換言之，孫穎莎與陳夢一樣，為團隊帶來兩分。
決勝第5場變巨星啦啦隊大戰
由於陳夢和孫穎莎均已兩度上陣，決勝的第五場單打要由其他成員落場，河北派出何卓佳，山東以范思琦上陣，陳夢和孫穎莎分別在場邊大力為隊友打氣之下，雙方激戰5局，何卓佳以11：6、11：4連贏兩局領先2：0，不過范思琦隨即以11：6、11：7、11：6連贏3局反勝。范思琦贏得關鍵一分，助山東隊以3：2擊敗河北，贏得女團金牌。
2013年遼寧全運會，陳夢夥拍李曉霞、顧玉婷為山東隊贏得隊史第二塊女團金牌，時隔12年，陳夢再次為山東贏得這面得來不易的團體賽金牌。
