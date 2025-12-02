逾400企業參與國際人才嘉年華　為大灣區及全球專才提供近2萬職位

創新香港-國際人才嘉年華2025 (秋季)」開幕儀式於11月29日在亞洲國際博覽館舉行。嘉年華組委會主席趙磊出席並作致辭。活動正式開始前，全場嘉賓肅立默哀，向日前在宏福苑大火事故中的遇難者表示深切哀悼，並對救援人員的無私奉獻致以崇高敬意。



獲獎企業代表與頒獎嘉賓合照，左起華為蔡友崇、中建廖凡微、嘉年華主席趙磊、宏利麥文傑、永明金融劉璐

為鼓勵企業積極投入人才發展及僱主品牌建設，本屆嘉年華繼續設立「最受國際人才歡迎企業獎」評選。是次評選反響熱烈，參加企業涵蓋金融、建築、創新科技及保險等多個行業。最終五間企業脫穎而出，獲頒殊榮，包括：中國人壽保險 (海外) 股份有限公司、中國建築工程 (香港) 有限公司、宏利人壽保險 (國際) 有限公司、香港華為國際有限公司、香港永明金融有限公司。

獎項由趙磊主席頒發，以肯定各獲獎企業在吸引及培育國際人才方面的傑出表現。出席領獎的企業代表包括：中建香港人才總監廖凡微，宏利香港及澳門首席業務總監麥文傑，香港華為人才招聘經理蔡友崇，永明金融MCI戰略及發展部主管劉璐。獎項計劃獨家合作夥伴為RT Management Ltd.。

獲獎企業代表合照，左起華為蔡友崇、中建廖凡微、永明金融劉璐、宏利麥文傑

本次嘉年華匯聚400多間頂尖行業龍頭及本地知名企業，合共提供超過20000個高價值職位，涵蓋人工智能、金融科技及其他前沿領域，吸引大量來自大灣區及世界各地的專業人才及求職者到場參與交流。

嘉年華組委會主席趙磊致辭

「最受國際人才歡迎企業獎」旨在推動企業重視人才多元化與國際化發展，提升香港作為國際人才樞紐的競爭力。是次獲獎企業均展現出在人才招聘、培訓、文化融合及職業發展等方面的優秀實踐。