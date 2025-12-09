學士畢業僅4年　26歲青年學者閔超受聘浙大博導惹議

近日，年僅26歲的閔超被聘為浙江大學馬克思主義學院的「新百人計劃」研究員，並具備博士研究生招生資格，這一消息在網絡上引起了廣泛討論。一些網友質疑閔超的成功與其家庭背景有關。然而，據內媒報道，閔超出生於1999年，來自河南省駐馬店市正陽縣，父母均是務農的普通家庭。



閔超資料。（浙江大學）

浙江大學的一位工作人員表示，閔超在校期間曾提前一年博士畢業，博士論文經外審時獲得了全優的五個意見，顯示出他的學術能力。他被指低調踏實，專注於學術研究，被譽為能夠甘於寂寞、潛心做學問的人。

至於他被提及的「博導」頭銜，該工作人員進一步解釋道，閔超的博士生招生資格並不意味著他可以立即指導博士生。「博導」是一個指導資格，而非技術職稱，需要通過一定的程序來獨立或與團隊一起招收博士研究生。

閔超受聘的消息引發熱議後，他的一位老師在朋友圈轉發信息，表示「毋庸置疑」，強調閔博在學術道路上虔誠、低調謙遜，應該得到充分的鼓勵和認可。

一位老師在朋友圈轉發信息，表示閔超的經驗「毋庸置疑」。（紅星新聞）

大學期間，閔超曾榮獲了包括河南省三好學生、優秀畢業生等在內的50多項獎項。（紅星新聞）

公開資料顯示，閔超出生於1999年，來自河南駐馬店，曾是鄭州大學2017級本科生。2020年，他以綜合專業成績第一的優勢，獲得推免入浙江大學攻讀馬克思主義基本原理碩士學位。在大學期間，他榮獲了包括河南省三好學生、優秀畢業生等在內的50多項獎項。